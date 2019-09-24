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«Дылда» Кантемира Балагова выдвинута от России на «Оскар»

24 сентября
2019 год

Новости кино >>
24 сентября 2019
«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал ТАСС председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

«Дылда» Кантемира Балагова выдвинута от России на «Оскар»
фото: «Дылда»

Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино. Среди возможных претендентов на оскаровскую гонку были также «Война Анны» Алексея Федорченко и «Текст» Клима Шипенко.

92-я церемония вручения наград премии Академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля 2020-го.
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