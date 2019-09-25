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«Сестренка» Александра Галибина стала лучшим фильмом фестиваля «Евразийский мост»

25 сентября
2019 год

Новости кино >>
25 сентября 2019
В Ялте завершился IV международный кинофестиваль «Евразийский мост». Лучшим фильмом смотра была названа «Сестренка» Александра Галибина.

«Сестренка» Александра Галибина стала лучшим фильмом фестиваля «Евразийский мост»
фото: Кадр из фильма "Сестренка"/Фестиваль "Евразийский мост"

«Сестренка» – это экранизация повести «Радость нашего дома» классика советской литературы Мустая Карима. Главный герой ленты – мальчик Ямиль очень ждет, когда закончится война и домой вернется Отец, которого он знает только по фотографиям и письмам. Однажды мама Ямиля уезжает в далёкий город и привозит с собой молчаливую девочку Оксану. Мама передает наказ Отца заботиться об Оксане, как о родной сестрёнке. Главную роль сыграл дебютант Арслан Крымчурин, а «сестренкой» стала Марта Тимофеева.

Специальный приз жюри достался картина Евгения Шелякина «Как новый», награда за лучшую режиссуру – дебютанту Михаилу Морскову, известному кинокомпозитору, за фильм «Волшебник». Специальными дипломами жюри отметило немецкую ленту «Что нас не убивает», испанскую картину «Клетки» и французский фильм «#Москва-Руаян или что творят женщины».

В блоке неигрового кино победу одержала картина Сухайба Гасмельраби «Разговор о деревьях», спецприз жюри достался российской ленте «Оперение» Ильи Зернова, дипломом отметили фильм «Международный женский день» Доли Гавански.

Жюри конкурса игрового кино возглавляла режиссер и писатель из Болгарии Майя Вапцарова, вместе с ней победителей выбирали российская актриса Ольга Кабо и директор фестиваля короткометражного кино в Малаге Хайме Ногера. Председателем жюри документального конкурса выступил французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра. Неигровые ленты также оценивали российский актер и режиссер Кирилл Плетнев и корейский кинокритик и продюсер Анджела Ли.

Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президенты фестиваля – народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
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