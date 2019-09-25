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Александр Паль и Владимир Машков посоревнуются за ТЭФИ

25 сентября
2019 год

Новости кино >>
25 сентября 2019
Стали известны финалисты на телевизионную премию ТЭФИ, сообщается на официальном сайте награды.

Александр Паль и Владимир Машков посоревнуются за ТЭФИ
фото: "Медное солнце"

За звание лучшего телесериала будут бороться «Обычная женщина», «Медное солнце» и «Год культуры». В категории комедийных сериалов и ситкомов представлены «Ольга», «Мылодрама» и «Полицейский с Рублевки». В блоке дневных сериалов на ТЭФИ претендуют «ИП Пирогова», «Туристическая полиция» и «Мухтар. Новый след».

В актерских номинациях заявлены Александр ПальТоля-робот»), Владимир Машков («Медное солнце»), Сергей Бурунов («Мылодрама»), Анна Михалкова («Обычная женщина»), Яна Троянова («Ольга»), Мария МироноваСадовое кольцо»).

Лучшим режиссером могут стать Борис Хлебников («Обычная женщина»), Алексей Нужный («Толя робот») и Илья Куликов («Мылодрама»). На звание телевизионных продюсеров года претендуют Валерий Федорович и Евгений Никишов, Тимур Вайнштейн и Вячеслав Дусмухаметов.

Церемония вручения премии состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.
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