Александр Паль и Владимир Машков посоревнуются за ТЭФИ

Стали известны финалисты на телевизионную премию ТЭФИ, сообщается на официальном сайте
награды.
фото: "Медное солнце"
За звание лучшего телесериала будут бороться «Обычная женщина
», «Медное солнце
» и «Год культуры
». В категории комедийных сериалов и ситкомов представлены «Ольга
», «Мылодрама
» и «Полицейский с Рублевки
». В блоке дневных сериалов на ТЭФИ претендуют «ИП Пирогова
», «Туристическая полиция
» и «Мухтар. Новый след
».
В актерских номинациях заявлены Александр Паль
(«Толя-робот
»), Владимир Машков
(«Медное солнце»), Сергей Бурунов
(«Мылодрама»), Анна Михалкова
(«Обычная женщина»), Яна Троянова
(«Ольга»), Мария Миронова
(«Садовое кольцо
»).
Лучшим режиссером могут стать Борис Хлебников
(«Обычная женщина»), Алексей Нужный
(«Толя робот») и Илья Куликов
(«Мылодрама»). На звание телевизионных продюсеров года претендуют Валерий Федорович
и Евгений Никишов
, Тимур Вайнштейн
и Вячеслав Дусмухаметов
.
Церемония вручения премии состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.