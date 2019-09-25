Федор Бондарчук расскажет подробности «Вторжения» на российском Comic Con

Режиссер Федор Бондарчук
и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум
, Риналь Мухаметов
и Юрий Борисов
представят фильм «Вторжение
» на фестивале Comic Con Russia 2019, который пройдет с 3 по 6 октября, сообщает пресс-служба смотра.
Посетители мероприятия смогут первыми узнать у создателей про съемки и детали сюжета, пообщаться с актерами, а также взять их автографы.
Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян.
Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?
В российский прокат «Вторжение» выйдет 1 января 2020 года.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».