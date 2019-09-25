Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века

В сети появился первый трейлер комедии «Холоп»
режиссёра Клима Шипенко
(«Текст»
).
По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.
Главные роли в картине исполнили Милош Бикович
, Александра Бортич
, Иван Охлобыстин
, Александр Самойленко
, Мария Миронова
, Александр Обласов
, Ольга Дибцева
, Вилен Бабичев
, Кирилл Нагиев
и Азамат Мусагалиев
.
В российский прокат «Холоп»
выходит 26 декабря 2019 года.