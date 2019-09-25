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Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века

25 сентября
2019 год

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25 сентября 2019
В сети появился первый трейлер комедии «Холоп» режиссёра Клима Шипенко («Текст»).


По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века

Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Александр Обласов, Ольга Дибцева, Вилен Бабичев, Кирилл Нагиев и Азамат Мусагалиев.

В российский прокат «Холоп» выходит 26 декабря 2019 года.
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Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века фотографии
Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века фотографии
Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века фотографии
Мажор Милош Бикович переносится в Россию XIX века фотографии
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