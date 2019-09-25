Анна Михалкова готова на всё, чтобы вернуть мужа

Кино-театр.ру
представляет новый трейлер дебютной комедии Анны Пармас «Давай разведёмся!»
. Картина уже получила приз зрительских симпатий, приз имени Григория Горина «за лучший сценарий» и награду за лучший дебют на 30-ом «Кинотавре», а также была признана лучшим фильмом конкурса российских дебютов XVI Международного фестиваля «Балтийские Дебюты».
По сюжету успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…
«Я давно хотела снять комедию про развод, чтобы показать все не так страшно
, - рассказала Анна Пармас. - Как-то я общалась с женщиной, которая рассталась с мужем 6 лет назад, но говорила о нем так страстно и с такой ненавистью, как будто это произошло с ней вчера. Она все ещё не развелась с ним, так бы я сказала. Она все ещё жила 6 лет назад. Именно тогда у меня первый раз появилась мысль написать историю о расставании двух людей, которые собирались жить вместе всю жизнь и умереть в один день, но что-то пошло не так... Красивая мечта разрушилась и каждый винил в этом другого. Обычное дело. Никто не виноват и все виноваты. Только мне почему-то сразу стало понятно, что эта история не должна быть рассказана как трагедия, драма, или даже мелодрама. Конечно, это должна быть комедия. Для меня этот жанр единственный, который помогает преодолеть невыносимую тоску о несостоявшемся счастье. Сожаление о потерянном времени для меня – это верная дорога в ад. Спускалась по этой лестнице и я. И не раз. Могу вам точно сказать – в конце дороги тупик. И тут уже вам решать, стоять ли перед закрытой дверью 6 лет или всю жизнь. Или просто выдохнуть и «пошкандыбать» дальше – в другую сторону. И посмотреть, что же будет дальше. Потому «дальше» обязательно будет. По-моему, в этом и есть смысл. И счастье
».
Ведущие роли в фильме сыграли Анна Михалкова
, Антон Филипенко
, Светлана Камынина
, Максим Лагашкин
, Фёдор Лавров
, Надежда Маркина
, Анна Рыцарева
, Сергей Рост
, Дарья Румянцева
, Майя Скородумова
, Матвей Бурмистров
, Ольга Альбанова
, Татьяна Малькова
, Алексей Ведерников
, Виталий Даушев
, Людмила Князева
и другие.
«Когда Аня Пармас предложила сниматься, я, конечно, сразу согласилась
, - вспоминает Анна Михалкова. - Такая роль – подарок. Хотя, по-моему, она вначале хотела делать фильм о ребятах помладше, потому что эта история типичная для кризиса 30-летних, но все-таки решила сделать так, как есть. «Давай разведемся» - драмеди, мне импонирует, что о такой серьезной теме мы говорим в таком жанре, с юмором и иронией. Это хорошо. Это терапия. Насмешить людей очень сложно, природа юмора у всех разная, а у русских людей она особенная. Анна Пармас создает юмор и ситуативный, и текстовой. Держать их вместе очень сложно, потому что получается несколько наотмашь. И для меня задача состояла в том, чтобы независимо от комизма ситуации, играть живого человека. Надеюсь, получилось
».
На российских экранах лента «Давай разведёмся!»
появится 21 ноября.