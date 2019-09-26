Второй сезон «Бывших» начнется 31 октября

Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Шведов) – бывшую пациентку и дочь очень богатого чиновника Яну (Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова) – и какова цена этого выбора.
Новые эпизоды будут выходить эксклюзивно на видеосервисе START по четвергам с 31 октября. В отличие от первого сезона, новые серии не будут показаны на ТВ. Отсутствие телевизионного эфира позволило сделать продолжение сериала ещё более ярким, острым и провокационным.
«Три года назад, когда мы с авторами разрабатывали и писали первую серию первого сезона, я уже понимал, что одним сезоном это не закончится. Зрительская любовь к проекту, умноженная на любовь творческой и исполнительной группы, заставила нас снова собраться вместе, чтобы сделать то, что мы хотели, еще лучше», – отмечает генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.
Как признаются актеры, съемочный процесс потребовал от них выполнения самых неожиданных задач. Исполнитель главной роли Денис Шведов даже получил небольшую травму во время съемок. Актер без дублера снимался в сцене драки, оступился и ударился головой. Как вспоминает Любовь Аксенова, съемки приостановили, но ненадолго. Денис быстро пришел в себя и предложил перезаписать сцену, снова без дублера. Команда была поражена стойкостью артиста, причем, по словам режиссера Ивана Китаева, дубль получился прекрасный.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Мы все очень старались и относились друг к другу со взаимным уважением, даже когда возникали творческие споры, мы легко их решали, понимали, что делали одно большое общее дело. Это, я думаю, повлияло и на сам второй сезон. Мы не просто повиновались режиссеру, а все были в сотворчестве и старались слышать друг друга. За что Ивану Китаеву огромное спасибо», – подчеркивает Шведов.
Как утверждает режиссер, к сотворчеству активно подключились и сценаристы.
«От авторов нам досталась шикарная история с проработанными характерами, понятными мотивациями и поступками героев. Мы находились в полном творческом контакте со сценаристами еще с первого сезона. Я восхищен их работой, умением выстраивать неординарные сюжетные ходы, их чувством юмора. Сценарий написан на высоком профессиональном уровне и с пониманием дела», – говорит режиссер Иван Китаев.
Любовь Аксенова отмечает, что ее героиня – Яна – яркий представитель «нового» современного поколения.
«Те проблемы, которые ей приходится преодолевать – это проблемы людей, выросших в иной системе ценностей, растущих в изобилии на фоне размытости идеалов и правил, дезориентированных. За ее противоречивыми и агрессивными поступками важно увидеть яростную попытку найти свое место в мире и стать счастливой. Возможно, поняв ее, нам удастся лучше понять друг друга», – утверждает актриса