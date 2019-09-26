В рамках фестиваля «Телемания» расскажут о создании веб-сериалов

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» 2 октября в в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему веб-сериалов.
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"
Участники мастер-класса смогут узнать, зачем снимать веб-сериалы, какие веб-сериалы можно назвать успешными, чем измеряется этот успех, как попасть на международные фестивали и показать свой проект онлайн-платформам. Спикерами выступают редакторы The Digital reporter и отборщики международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева и Наталия Григорьева.