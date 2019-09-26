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В рамках фестиваля «Телемания» расскажут о создании веб-сериалов

26 сентября
2019 год

Новости кино >>
26 сентября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» 2 октября в в 14:30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему веб-сериалов.

В рамках фестиваля «Телемания» расскажут о создании веб-сериалов
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"


Участники мастер-класса смогут узнать, зачем снимать веб-сериалы, какие веб-сериалы можно назвать успешными, чем измеряется этот успех, как попасть на международные фестивали и показать свой проект онлайн-платформам. Спикерами выступают редакторы The Digital reporter и отборщики международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Мария Токмашева и Наталия Григорьева.

Попасть на мастер-класс можно, зарегистрировавшись по ссылке. Также планируется онлайн-трансляция мероприятия на YouTube-каналах организатора и информпартнеров, в числе которых сайт Кино-театр.ру.
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