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Новый фильм Михаила Идова будет копродукцией России, Канады и Германии

26 сентября
2019 год

Новости кино >>
26 сентября 2019
В Министерстве культуры РФ состоялась защита проектов телевизионных сериалов, а также проектов игровых фильмов совместного производства с миноритарным участием России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте ведомства.

Новый фильм Михаила Идова будет копродукцией России, Канады и Германии
фото: mkrf.ru

Так, в блоке сериалов было представлено три проекта. Это «Крылья», рассказывающие о трех поколениях российских офицеров: выходящем в отставку адмирале, его сыне и внуке. Уже отснято более половины сериала. Предполагается, что в нем будет 16 серий, а покажут его на Первом канале. На госфинансирование также претендует масштабная историческая драма «Собор» Киностудии «КИТ» – история любви на фоне реформ Петра Первого. Третий проект – это остросюжетный шпионский детектив «Черное море», состоящий из восьми серий. Телесериал рассказывает о борьбе с немецкими диверсантами в Новороссийске в 1944 году. Сериал планируют показать на телеканале «Россия 1».

На поддержку в блоке игровых фильмов совместного производства претендовали семь проектов. В частности, новая работа «Стремление» режиссера Михаила Идова, дебютировавшего с лентой «Юморист». «Стремление» будет совместным проектом России, Канады и Германии.

«Это история придуманной нами музыкальной группы, которая была известна по всему миру. По сюжету члены группы собираются для записи альбома в уединенной студии в Северном Онтарио, там начинают происходить трагические события», — отметил продюсер, глава компании «Метрафильмс» Артем Васильев.

Кинокомпания «Новые люди» представила фильм «Оставь печаль свою», его автором является израильский режиссер Том Шоваль. Главная героиня ленты — молодая вдова, живущая в огромном доме на окраине Тель-Авива. Она пытается заниматься благотворительностью, чтобы обрести новый смысл жизни. Однако постепенно ее желание помогать превращается в одержимость. Производство фильма — Россия, Германия, Франция и Израиль.

Картину «Большое ограбление трамвая» сербского режиссера Слободана Сияна представила кинокомпания «Виктория Фильмс». Сюжет разворачивается в 20-е годы XX века в Белграде. Главный герой фильма – режиссер Бошко Токин, который собирает группу молодых художников для того, чтобы снять первый авангардный фильм на Балканах.

Режиссер Виолетта Таскаева, работающая под псевдонимом Pablo Absento, планирует снять фильм ужасов под названием «Подмена», основанный на японском фольклоре. Картина создается совместно с Кипром и Японией в формате screenlife, когда все действие происходит на экране компьютера, с российской стороны лентой будет заниматься компания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова.

Проект «Венеция» представила кинокомпания «Атлантик». Режиссером и автором сценария выступила Русудан Чкония из Грузии. «Венеция» — жилой комплекс, который не могут достроить уже 7 лет. Дом будет достроен, если один из жильцов откажется от своей квартиры и согласится жить в подвале. Кроме того, Экспертному совету представили фильм «Купе №6» кинокомпании «СТВ» и фильм «Кровопийцы» компании «Институт коммуникаций Вита Актива».
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