Новый фильм Михаила Идова будет копродукцией России, Канады и Германии

В Министерстве культуры РФ состоялась защита проектов телевизионных сериалов, а также проектов игровых фильмов совместного производства с миноритарным участием России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте ведомства.
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Так, в блоке сериалов было представлено три проекта. Это «Крылья», рассказывающие о трех поколениях российских офицеров: выходящем в отставку адмирале, его сыне и внуке. Уже отснято более половины сериала. Предполагается, что в нем будет 16 серий, а покажут его на Первом канале. На госфинансирование также претендует масштабная историческая драма «Собор» Киностудии «КИТ» – история любви на фоне реформ Петра Первого. Третий проект – это остросюжетный шпионский детектив «Черное море», состоящий из восьми серий. Телесериал рассказывает о борьбе с немецкими диверсантами в Новороссийске в 1944 году. Сериал планируют показать на телеканале «Россия 1».
На поддержку в блоке игровых фильмов совместного производства претендовали семь проектов. В частности, новая работа «Стремление» режиссера Михаила Идова, дебютировавшего с лентой «Юморист». «Стремление» будет совместным проектом России, Канады и Германии.
«Это история придуманной нами музыкальной группы, которая была известна по всему миру. По сюжету члены группы собираются для записи альбома в уединенной студии в Северном Онтарио, там начинают происходить трагические события», — отметил продюсер, глава компании «Метрафильмс» Артем Васильев.
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