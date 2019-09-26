Иван Оганесян расследует серийные убийства

Сюжет картины создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова – милиционера из города Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк». Расследование длилось почти 20 лет и, согласно двум приговорам, его жертвами стали 78 человек, включая коллегу-милиционера. Попков стал самым кровавым серийным убийцей в истории современной России.
«В основу сериала легли реальные события. История страшная, тяжёлая и за всем этим стоят судьбы людей. Поэтому и отношение к работе здесь крайне трепетное. Я надеюсь, что сериал поможет кому-то сделать выводы, что надо быть аккуратнее и внимательнее друг к другу. Наверное, это и есть основной посыл нашей картины», – говорит Оганесян.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Действие сериала охватывает десять лет – с 2000 по 2010 год. В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец (Иван Оганесян): он уже ловил маньяков, и кому, как не ему, заниматься этим делом.
Местному прокурору Садовскому (Сергей Мардарь) не до серийных убийств: в это время в городе идёт очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Но Садовский вынужден оказывать содействие в поисках убийцы, и, если до этого он торопил расследование, то сейчас быстрый успех столичного следователя не в его интересах; именно поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову (Карина Андоленко) и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва (Александр Ляпин).
фото: Пресс-служба канала НТВ
«Моя героиня так же, как и я безумно любит свою работу. В остальном она полная моя противоположность, а всегда интересно играть персонажа далёкого от себя! У Светы абсолютно аналитический, мужской склад ума, несмотря на то, что вначале истории это не выражено. Она не позволяет себе чувствовать, ошибаться и быть слабой. Наверное, в этом её самая большая ошибка. Самым сложным, но и самым интересным было сыграть разбег от хрупкой девочки, которая действительно верит в то, что способна изменить мир, до монстра, в которого она превратилась. Это страшная история о том, как система ломает человека», – отмечает Карина Андоленко.
Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Снимали в самых разнообразных локациях: на Финском заливе, во Всероссийском институте растениеводства имени Н.И Вавилова, в Центральной библиотеке и даже в морге.