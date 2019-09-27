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Тренды российских сериалов и кино обсудят на молодежном кинорынке Cinemarket

27 сентября
2019 год

Новости кино >>
27 сентября 2019
С 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге в творческом пространстве «Пальма» состоится ежегодный Молодежный кинорынок Cinemarket – событие, объединяющее молодых авторов и профессионалов киноиндустрии. Программа кинорынка включит в себя мастер-классы, питчинги, дискуссии и кинопоказы. Принять участие в качестве экспертов приедут ведущие российские продюсеры и представители крупных кинокомпаний, телеканалов и онлайн-платформ, в их числе – создатели нашумевших сериалов «Шторм», «Обычная женщина», «Содержанки», «Толя-робот», «Звоните ДиКаприо!» и многих других, сообщают представители Кино.Платформы Potential, выступающие организаторами кинорынка.

Тренды российских сериалов и кино обсудят на молодежном кинорынке Cinemarket
фото: Кино.Платформа Potential

«Cinemarket снова откроет двери для всех, кто хочет создавать классные фильмы и сериалы, и кому вообще интересно, как делается кино. Формируя программу, мы старались, чтобы она была полезна как начинающим авторам, так и профессионалам. Для этого мы пригласили авторитетных кинодеятелей, у которых действительно есть, чему поучиться, и кто определяет, что снимается и будет сниматься в ближайшие годы в нашей индустрии», – говорит креативный продюсер Cinemarket Ирина Обидова.

Основная программа кинорынка будет посвящена сразу нескольким направлениям: сериалы для ТВ и онлайн-платформ, веб-сериалы и полнометражные фильмы.
В первый день участники узнают, как современные кинопроизводители и бренды работают с контентом в коротком формате и какие возможности открываются перед авторами короткометражных фильмов и веб-сериалов. Этому будут посвящены публичные обсуждения на темы: «Короткий метр в кино, рекламе и digital» и «Что такое веб-сериалы и почему это формат будущего?». Также на кинорынке состоится презентация платформы Chill, которая не только откроет зрителям мир веб-сериалов, но и станет площадкой для заработка авторов видео.

Во второй и третий дни ведущие российские режиссеры, сценаристы и продюсеры будут делиться ценными знаниями о том, как научиться создавать качественное кино и сериалы, и информацией о том, какие проекты сейчас являются наиболее востребованными.

Сценарист сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Гоголь» и одного из самых ожидаемых проектов «Эпидемия. Вонгозеро» Алексей Караулов на своем мастер-классе «Как написать крутой хай-концепт» расскажет о драматургических особенностях сериалов, предназначенных для просмотра в онлайн-кинотеатрах, и важных аспектах зрительского восприятия.

В рамках деловой сессии «Что ищут продюсеры: тренды в сериалах 2021-2022» будут представлены актуальные тенденции и тренды в российской и мировой сериальной индустрии. Модератором выступит киноэксперт, редактор, креативный продюсер телеканала ТВ-3 и видеосервиса Premier (ранее – ТНТ-Premier) Анна Гудкова. В числе участников обсуждения: ведущий продюсер СТС Медиа Наталия Клибанова, креативный продюсер Яндекс.Студии Мария Трубникова, кинокритик, заместитель главного редактора The Digital Reporter Мария Токмашева, главный редактор видеосервиса Start.ru Михаил Клочков и креативный продюсер Yellow, Black & White Ирина Сосновая.

Продюсер одних из самых успешных и заметных кинопроектов последних лет – «Толя-робот», «Юморист», «Я худею», «Самый лучший день» – Сергей Корнихин проведет мастер-класс «Достучаться до зрителя: продвижение авторского кино». Он поделится опытом разработки маркетинговой стратегии на примере своей новой продюсерской работы – эротической драмы «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой, с Александром Палем и Евгенией Громовой в главных ролях. Картина появится в широком прокате с 31 октября.

Дискуссия «Почему мы не снимаем правду?» затронет важный вопрос – о чем сегодня снимаются российские фильмы, и действительно ли именно эти темы волнуют современного зрителя. К обсуждению присоединятся продюсер Елена Гликман, сценарист Алексей Караулов, кинокритик Егор Москвитин и сценарист, продюсер Мария Меленевская.

Специальным событием Cinemarket 2019 станет запуск сценарного конкурса короткого метра при участии Ольги Сутуловой. В итоге по сценарию, который выберет жюри, будет снят короткометражный фильм с Ольгой Сутуловой в главной роли. Актриса будет лично присутствовать на презентации. Она расскажет, почему ей стало интересно принять участие в этом проекте, своих ожиданиях от конкурса, какие истории ей наиболее близки, а также ответит на вопросы потенциальных конкурсантов.

Как и в прошлом году, ключевым событием кинорынка станут питчинги – публичные презентации проектов, отобранных по итогам сценарных конкурсов. В этом году на участие в конкурсах было подано более 500 заявок, из них отобрано 25 проектов, которые будут представлены в четырех категориях: веб-сериалы, сериалы для ТВ и онлайн-платформ, полнометражные фильмы, проекты на стадии производства (work-in-progress).

Оценивать работы будут продюсеры и представители крупных российских киностудий, телеканалов и видеосервисов, заинтересованные в поиске новых проектов для запуска в производство.

В этом году в преддверии Cinemarket на разных петербургских площадках пройдет Городская программа. Мероприятия в рамках нее будут для всех желающих бесплатными. С 16 по 24 октября можно посетить кинопоказы и практические мастер-классы, где слушатели узнают, как участвовать в питчингах, как получить международный грант на кино, съемках фильмов в условиях ограниченного бюджета.

«Основная задача кинорынка – быть мостом между дебютантами и киноиндустрией. Поэтому для нас очень важно, чтобы Cinemarket помогал молодым талантливым авторам, которые сейчас делают свои первые шаги в кино, получать необходимые знания и ориентиры для успешного старта и профессиональной реализации. В свою очередь, как нам кажется, это позволит «раскачать» отечественную индустрию в целом и в итоге создавать больше нового качественного контента», – подчеркивает директор кинорынка Cinemarket Александра Алехина.
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