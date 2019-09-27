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Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране

27 сентября
2019 год

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27 сентября 2019
Все эпизоды сериала «Чернобыль», ставшего одним из самых главных событий минувшего сезона, 12 октября покажут в московском киноцентра «Октябрь» в рамках проекта КАРО. Арт, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса «Амедиатека», организующего показ.

Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"

«Чернобыль» воссоздает хронику событий катастрофы, начиная с ночи 26 апреля 1986 года, когда на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Джаред Харрис играет советского физика-ядерщика, который одним из первых осознал масштабы трагедии и по сути руководил ликвидацией последствий аварии, решительно жертвуя собой ради спасения людей. В роли назначенного Кремлем руководителя комиссии по ликвидации – замглавы совмина СССР Бориса Щербины – Стеллан Скарсгард. Оскаровская номинантка Эмили Уотсон исполнила роль вымышленного персонажа Ульяны Хомюк, ученой из Минска, решившей раскрыть истинную причину аварии.

Сериал стал триумфатором на недавней церемонии вручения премии «Эмми». «Чернобыль» был назван лучшим мини-сериалом. Также наградами отметили режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина. Всего сериал получил 10 «Эмми» из 19 номинаций.
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Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране фотографии
Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране фотографии
Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране фотографии
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