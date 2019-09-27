Сериал «Чернобыль» покажут на большом экране

Все эпизоды сериала «Чернобыль», ставшего одним из самых главных событий минувшего сезона, 12 октября покажут в московском киноцентра «Октябрь» в рамках проекта КАРО. Арт, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса «Амедиатека», организующего показ.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
«Чернобыль» воссоздает хронику событий катастрофы, начиная с ночи 26 апреля 1986 года, когда на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Джаред Харрис играет советского физика-ядерщика, который одним из первых осознал масштабы трагедии и по сути руководил ликвидацией последствий аварии, решительно жертвуя собой ради спасения людей. В роли назначенного Кремлем руководителя комиссии по ликвидации – замглавы совмина СССР Бориса Щербины – Стеллан Скарсгард. Оскаровская номинантка Эмили Уотсон исполнила роль вымышленного персонажа Ульяны Хомюк, ученой из Минска, решившей раскрыть истинную причину аварии.