Данила Козловский расскажет о своем новом режиссерском проекте на Comic Con Russia

На воскресенье, 6 октября, запланирована презентация трех полнометражных фильмов. Данила Козловский представит свой новый режиссерский проект «Карамора». Действие картины в жанре альтернативной истории, соединяющей в себе экшен, боевик и стимпанк, разворачивается в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.
«Сюжет картины частично основан на литературных произведениях русских авторов «Серебряного века», пронизанных декадансом, мистикой и предчувствием скорой революции. Безумные народные легенды могут обернуться правдой, а знакомые исторические личности – удивить постмодернистским юмором», – утверждают создатели ленты, которая появится на киноэкранах 19 ноября 2020 года.
На вопросы фанатов ответит писатель Дмитрий Глуховский, по произведениям которого в 2020-м будет снят фильм «Метро 2033», релиз запланирован на 1 января 2022 года.
Также на Comic Con будут показаны эксклюзивные материалы по ближайшему релизу – фильму «Аванпост» Егора Баранова. Их представят режиссер, сценарист Илья Куликов и актриса Лукерья Ильяшенко. По сюжету ленты на землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязывали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. Фантастический экшен-триллер от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова появится в российских кинотеатрах 21 ноября 2019 года.