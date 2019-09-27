Главе Marvel нашли новые «Звездные войны»

Глава студии Marvel Кевин Файги
спродюсирует новый фильм серии «Звездные войны
» для Lucasfilm, сообщает The Hollywood reporter
.
Идея сотрудничества над продолжением легендарной франшизы обсуждалась в конце лета на встрече с главной Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
и главами студии Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом. Хорн подчеркнул, что с завершением саги Скайуокеров над новыми «Звездными войнами» будут работать два «экстраординарных продюсера», имея в виду Кеннеди и Файги.
В декабре этого года на экраны выйдет девятый эпизод легендарной франшизы – «Звездные войны: Скайуокер. Восход
», который завершит историю семьи Скайуокеров. После этого франшиза получит новое развитие – какое, пока не известно.
Зато известно, что новый фильм будут снимать
создатели «Игры престолов
» Дэвид Бениофф
и Ди Би Уайсс
, он появится на экранах 16 декабря 2022 года. В новой линейке «Звездных войн» будет еще два фильма – они выйдут в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.