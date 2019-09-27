Главе Marvel нашли новые «Звездные войны»

анонс

Фестиваль пройдет в Москве с 3 по 6 октября.

Данила Козловский расскажет о своем новом режиссерском проекте на Comic Con Russia

Пока состоится в Москве 12 октября.

27 сентября

Тренды российских сериалов и кино обсудят на молодежном кинорынке Cinemarket

Он пройдет с 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге.