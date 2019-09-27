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Главе Marvel нашли новые «Звездные войны»

27 сентября
2019 год

Новости кино >>
27 сентября 2019
Глава студии Marvel Кевин Файги спродюсирует новый фильм серии «Звездные войны» для Lucasfilm, сообщает The Hollywood reporter.

Главе Marvel нашли новые «Звездные войны»

Идея сотрудничества над продолжением легендарной франшизы обсуждалась в конце лета на встрече с главной Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и главами студии Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом. Хорн подчеркнул, что с завершением саги Скайуокеров над новыми «Звездными войнами» будут работать два «экстраординарных продюсера», имея в виду Кеннеди и Файги.

В декабре этого года на экраны выйдет девятый эпизод легендарной франшизы – «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который завершит историю семьи Скайуокеров. После этого франшиза получит новое развитие – какое, пока не известно.

Зато известно, что новый фильм будут снимать создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс, он появится на экранах 16 декабря 2022 года. В новой линейке «Звездных войн» будет еще два фильма – они выйдут в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.
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