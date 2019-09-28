Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию

Уиллу Смиту
предстоит перевоплотиться в гангстера Никки Барнса в криминальной биографической ленте Netflix «Совет
» (The Council), уверяет Deadline
.
Зрители узнают о существовании преступного синдиката, состоявшего из семи афроамериканцев, которые правили Гарлемом в 1970-х и начале 80-х. Барнс, торговавший наркотиками вместе с итальянской мафией, был арестован в 1978-м, стал федеральным информатором и умер от рака в 2012-м.
За сценарий отвечает Питер Ландесман
(«Парклэнд
»), пообещавший нешуточные шекспировские интриги. Кандидат на режиссёрское кресло пока не найден.