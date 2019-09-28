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Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию

28 сентября
2019 год

Новости кино >>
28 сентября 2019
Уиллу Смиту предстоит перевоплотиться в гангстера Никки Барнса в криминальной биографической ленте Netflix «Совет» (The Council), уверяет Deadline.

Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию
фото: people.com

Зрители узнают о существовании преступного синдиката, состоявшего из семи афроамериканцев, которые правили Гарлемом в 1970-х и начале 80-х. Барнс, торговавший наркотиками вместе с итальянской мафией, был арестован в 1978-м, стал федеральным информатором и умер от рака в 2012-м.

За сценарий отвечает Питер ЛандесманПарклэнд»), пообещавший нешуточные шекспировские интриги. Кандидат на режиссёрское кресло пока не найден.
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Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию фотографии
Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию фотографии
Уилл Смит возглавит гарлемскую мафию фотографии
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