«Лига Кино» проведёт питчинг «15 пилотов»

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Эндрю Скотт превратится в Тома Рипли

Актёр сыграет Никки Барнса в криминальной биографической ленте Netflix «Совет».

27 сентября

Данила Козловский расскажет о своем новом режиссерском проекте на Comic Con Russia

Фестиваль пройдет в Москве с 3 по 6 октября.