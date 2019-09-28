«Лига Кино» проведёт питчинг «15 пилотов»

4 октября пройдёт финальный питчинг «15 пилотов Лиги Кино» очередного курса высшего уровня «Сериал 2.0» сценарной школы «Лига Кино». Студенты девять месяцев писали свои проекты под руководством мастеров курса и теперь представят пилотные серии, заявки и посерийные синопсисы своих сериалов для ведущих продюсеров и главных редакторов крупнейших российских продакшенов.
Согласно пресс-службе школы, мастерами курса выступили шеф-редактор «Марс Медиа Энтертейнмент» Наталья Шишкова, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, Head of Drama Sony Pictures Television Вера Папонова и главный редактор «Гамма продакшн» Константин Закашанский. Партнёрами питчинга стали киностудия «Амедиа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и компания Proland.
фото: Пресс-служба школы «Лига Кино»
Руководителем курса является сценарист Олег Богатов, автор и соорганизатор Питчинга дебютантов. Куратор курса – Елена Гнитеева, педагог «Лиги Кино», сценарист, руководитель проекта «база короткометражных сценариев».
«Лига Кино» существует с 2013 года, это единственная сценарная школа в России, которая специализируется на обучении сценаристов для кино, телевидения и игровой индустрии, бизнес-сторителлингу и смежным профессиям. Выпускники школы составляют основу сценарной студии «Лига Кино», которая пишет сценарии на заказ для киностудий и независимых продюсеров.