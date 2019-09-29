Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку»

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Новости кино Джейсону Бейтману предложили постановку «Улики» с Райаном Рейнольдсом Зрителей ожидает ремейк комедийного детектива 1985 года, основанного на одноимённой настольной игре.

Ролики фильмов «Красные туфельки и семь гномов» Обычная девушка превращается в принцессу с помощью волшебных туфелек.

Новости кино Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла К ситкому также присоединились Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс и Джимми О. Янг.

Новости кино В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Фильмы можно будет посмотреть с 17 по 27 октября в сети кинотеатров Москино, «Иллюзионе», «Пионере» и «Гараже».

Лайфстайл Михаил Шац едва не задохнулся под водой на съемках шоу «Форт Боярд» Шоумену досталось самое экстремальное задание