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Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку»

29 сентября
2019 год

Новости кино >>
29 сентября 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер мультипликационной ленты «Красные туфельки и семь гномов» южнокорейского режиссёра Хон Сон-хо.


Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу... Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути любимых героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку»

Персонажей мультфильма озвучили Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Раш, Фредерик Хамель, Ава Колкер, Жужу Джорни Бренер, Сет Редфорд и Кэти ДиЧикко.

В российский прокат картина «Красные туфельки и семь гномов» выйдет 12 декабря 2019 года.
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Джина ГершонСэм КлафлинХлоя Грейс МорецДжим Раш
фильмы
Красные туфельки и семь гномов

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Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку» фотографии
Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку» фотографии
Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку» фотографии
Обувь для похудения и зелёные принцы: корейцы показали свою «Белоснежку» фотографии
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