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В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit

29 сентября
2019 год

Новости кино >>
29 сентября 2019
Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit пройдёт в Москве с 17 по 27 октября, а параллельно — ещё в семи странах и на четырёх континентах. Фестивальными площадками станут сеть кинотеатров Москино, «Иллюзион» и «Пионер». Также показы пройдут в Музее современного искусства «Гараж», уточняет пресс-служба смотра.

В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit
фото: Пресс-служба фестиваля

Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника, которые объединили более 100 короткометражных лент. Картины сняты режиссёрами из Непала, Индии, Катара, Исландии, Аргентины и других стран, достижения кинематографической культуры которых часто почти неизвестны отечественному зрителю. В национальный конкурс фестиваля Made in Russia попали фильмы с участием многих известных российских актёров, среди которых Никита Кукушкин, Марина Васильева, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Международная часть разделена на блоки с цветовыми названиями, передающими настроение каждого из них: Dramatic green, Neon black, Silent pink. В конкурс также вошёл сборник комедий shnit Comedy и альманах романтических фильмов Love shnit. Анимационную программу для детей Little&Short покажут в детском «Пионере». Среди фильмов, которые никак нельзя пропустить: победитель «Оскар»–2019 в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» «Кожа», норвежская комедия «Водрузить флаг» с Джейсоном Шварцманом, «Конец линии» с Саймоном Хелбергом и драма Аксиньи Гог «Обмен» (мировая премьера режиссёрской версии состоится 19 октября в «Гараже»). В конкурс Made in Russia в этом году кураторы фестиваля отобрали из более чем 200 заявок 21 фильм, сформировав четыре альманаха. В «Гараже» и кинотеатрах Москино («Звезда», «Юность») пройдут показы конкурсантов с участием режиссёров и съёмочных команд. Среди участников можно увидеть победителя конкурса короткого метра «Кинотавра»–2019 — стимпанк Михаила Архипова «Топливо», комедию Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка» с Александром Горчилиным и режиссёрский дебют Алины Насибуллиной «Он придёт».

В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit
фото: кадр из фильма «Одна историческая ошибка»

При поддержке постоянного партнёра фестиваля Посольства Швейцарии в Москве на фестиваль приедут продюсер Джакун Кадуфф и режиссёр Тимо фон Гюнтен, чья короткометражка номинировалась на «Оскар». 26 октября в 19:00 в Мультимедиа Арт Музее при поддержке Школы Родченко гости проведут режиссёрский мастер-класс и покажут свой фильм. Жюри национального конкурса в этом году получилось международным. В его состав вошли Джакун Кадуфф, Тимо фон Гюнтен, Наталья Меркулова и куратор кинопрограмм Музея «Гараж», кинокритик, отборщик Роттердамского международного кинофестиваля, редактор журнала «Искусство кино» Евгений Гусятинский. Москино вручит приз за лучший фильм о Москве. Победители национального конкурса получат подарки от авиакомпании Swiss, самиздата «Батенька, да вы трансформер» и Школы Родченко. Победителей международного конкурса определят зрительским и профессиональным голосованием и наградят денежными призами в Нью-Йорке 28 октября. Фильмы международного конкурса демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, российские фильмы – с английскими субтитрами.

Международный фестиваль короткого метра shnit впервые состоялся в 2003 году в швейцарском Берне. Россия киносмотр впервые приняла в 2014-м, тогда же был проведён Made in Russia, участниками которого стали исключительно отечественные фильмы. За прошедшие годы в жюри национального конкурса побывали кинокритик Антон Долин, Жора Крыжовников, Иван Твердовский, Оксана Бычкова, Артур Смольянинов, куратор питчинга «Кинотавра» Анна Гудкова и другие.
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Михаил АрхиповОксана БычковаМарина Васильева (II)Максим ВиторганАксинья ГогАлександр ГорчилинИнгеборга ДапкунайтеЖора КрыжовниковНикита КукушкинНаталья МеркуловаМихаил МестецкийАлина НасибуллинаАртур СмольяниновИван Твердовский (II)Саймон ХелбергДжейсон Шварцман
фильмы
Одна историческая ошибкаТопливо

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«Конец линии»
В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit фотографии
В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit фотографии
В Москве пройдёт международный фестиваль короткометражных фильмов shnit фотографии
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