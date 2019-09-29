Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла

Джон Малкович
, Алексей Воробьёв
, Бен Шварц
, Тоуни Ньюсом
, Диана Сильверс
и Джимми О. Янг
присоединились к десятисерийному ситкому Стива Карелла
и Грега Дэниелса
«Космические войска
», уверяет The Wrap
.
Новый сериал Netflix основан на идее, появившейся благодаря прошлогоднему выступлению Дональда Трампа
, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету будущего сериала герой Карелла вместе с женским персонажем попытаются осуществить приказ Трампа.
Карелл выступит в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн
, работавший вместе с дуэтом над «Офисом
». За постановку отвечает Пол Кинг
(«Приключения Паддингтона
»). Премьеру следует ожидать в 2020-м.