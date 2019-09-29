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Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла

29 сентября
2019 год

Новости кино >>
29 сентября 2019
Джон Малкович, Алексей Воробьёв, Бен Шварц, Тоуни Ньюсом, Диана Сильверс и Джимми О. Янг присоединились к десятисерийному ситкому Стива Карелла и Грега Дэниелса «Космические войска», уверяет The Wrap.


Новый сериал Netflix основан на идее, появившейся благодаря прошлогоднему выступлению Дональда Трампа, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету будущего сериала герой Карелла вместе с женским персонажем попытаются осуществить приказ Трампа.

Карелл выступит в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн, работавший вместе с дуэтом над «Офисом». За постановку отвечает Пол КингПриключения Паддингтона»). Премьеру следует ожидать в 2020-м.
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Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла фотографии
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла фотографии
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла фотографии
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла фотографии
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