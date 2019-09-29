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Мэтту Дэймону выбирают жену

29 сентября
2019 год

Новости кино >>
29 сентября 2019
Джоди Комер присматривается к роли супруги персонажа Мэтта Дэймона в адаптации исторического романа Эрика Джейгера «Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции», за которую взялся Ридли Скотт. Об этом сообщает Variety.


Сценарий для «Последней дуэли», чьё действие развернётся во Франции ХIV века, пишут Дэймон, Бен Аффлек и Николь Холофценер. Съёмки запланированы на 2020 год.

Аффлеку и Дэймону предстоит воплотить на экране двух друзей-рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри, чья дружба прекратилась после того, как Ле Гри изнасиловал красивую и молодую жену де Карружа. В результате король Франции Карл VI отдал приказ о проведении судебного поединка с целью поставить точку в этом деле.
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