Мэтту Дэймону выбирают жену

Джоди Комер
присматривается к роли супруги персонажа Мэтта Дэймона
в адаптации исторического романа Эрика Джейгера
«Последняя дуэль: Правдивая история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции
», за которую взялся Ридли Скотт
. Об этом сообщает Variety
.
Сценарий для «Последней дуэли
», чьё действие развернётся во Франции ХIV века, пишут Дэймон, Бен Аффлек
и Николь Холофценер
. Съёмки запланированы на 2020 год.
Аффлеку и Дэймону предстоит воплотить на экране двух друзей-рыцарей Жана де Карружа и Жака Ле Гри, чья дружба прекратилась после того, как Ле Гри изнасиловал красивую и молодую жену де Карружа. В результате король Франции Карл VI отдал приказ о проведении судебного поединка с целью поставить точку в этом деле.