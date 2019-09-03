Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Руслана Писанка примерила халат судмедэксперта

3 сентября
2019 год

Новости кино >>
3 сентября 2019
В Киеве начались съёмки детективного сериала «Филин». Производством картины по заказу «Украины» занимается продакшн-компания «Теле Про», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету работники новосозданного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем работникам нравятся такие инновации, это создаёт напряжение в отношениях между представителями разных поколений. Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы. Съёмки проходят в специально построенном павильоне, в котором есть кабинеты, кафетерий, комнаты для допросов и даже морг. Роль патологоанатома играет актриса Руслана Писанка. Её Зоя Модестовна Кавун подходит к делу не только с высоким профессионализмом, но и с искромётным юмором, который, кстати, по словам актрисы, свойственен и её характеру.

Руслана Писанка примерила халат судмедэксперта
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

«Мне раньше не приходилось играть судмедэкспертов. Я попыталась найти в себе ту долю цинизма, которую имеют медики. Моя героиня работает в полиции, в силу своей профессии она довольно хладнокровна, но при этом душевная и коммуникабельная. Считает, что лучше быть циничной, чем слабой. Зоя Модестовна некая "железная леди", но с мягкой душой. Она очень внимательная и будет искать даже наименьшие мелочи, чтобы помочь следствию и предупредить новое преступление. Она одинокая женщина, которая полностью реализуется в работе. Мне интересно играть этого персонажа», – поделилась своими впечатлениями Руслана Писанка.

«Этот проект мы долго писали и регулировали. Каждый персонаж продумывали до молекул. Вся команда "Теле Про", которая уже приступила к съёмкам, очень верит в его успех. Для нашего продакшна запуск "Филина" – новая ступень в развитии, новая технология и новый уровень. Ведь теперь проект станет в сетку самого прайма», – комментирует креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.

«В сериале собраны интересные и разные по характеру персонажи. Кроме отношений между людьми, есть отношения с компьютерной программой, которая развивается в определённую личность. Интересно то, что не только люди имеют эмоции и чувства, а и программа может сопереживать и чувствовать. Истории удивят расследованиями, экшеном и большой порцией иронии», – интригует режиссёр Евгений Чернышёв.
версия для печати
Ссылки по теме
Павел Вишняков стал «Опером по вызову»
В Киеве снимают мелодраму «Ты только верь»
Зоряна Марченко и Янина Студилина стали сёстрами
Поиск по меткам
ДетективУкраина
персоны
Елена КанишевскаяРуслана Писанка
фильмы
Филин

фотографии >>
Руслана Писанка примерила халат судмедэксперта фотографии
Руслана Писанка примерила халат судмедэксперта фотографии
Руслана Писанка
Руслана Писанка
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Вероника Лебедева
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Майя Осташевская
Ирен Папас
Гарретт Хедланд
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен