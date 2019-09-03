Руслана Писанка примерила халат судмедэксперта

В Киеве начались съёмки детективного сериала «Филин». Производством картины по заказу «Украины» занимается продакшн-компания «Теле Про», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету работники новосозданного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем работникам нравятся такие инновации, это создаёт напряжение в отношениях между представителями разных поколений. Интриги и непредсказуемые повороты заставляют героев ежедневно бороться с новыми вызовам судьбы. Съёмки проходят в специально построенном павильоне, в котором есть кабинеты, кафетерий, комнаты для допросов и даже морг. Роль патологоанатома играет актриса Руслана Писанка. Её Зоя Модестовна Кавун подходит к делу не только с высоким профессионализмом, но и с искромётным юмором, который, кстати, по словам актрисы, свойственен и её характеру.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
«Мне раньше не приходилось играть судмедэкспертов. Я попыталась найти в себе ту долю цинизма, которую имеют медики. Моя героиня работает в полиции, в силу своей профессии она довольно хладнокровна, но при этом душевная и коммуникабельная. Считает, что лучше быть циничной, чем слабой. Зоя Модестовна некая "железная леди", но с мягкой душой. Она очень внимательная и будет искать даже наименьшие мелочи, чтобы помочь следствию и предупредить новое преступление. Она одинокая женщина, которая полностью реализуется в работе. Мне интересно играть этого персонажа», – поделилась своими впечатлениями Руслана Писанка.
«Этот проект мы долго писали и регулировали. Каждый персонаж продумывали до молекул. Вся команда "Теле Про", которая уже приступила к съёмкам, очень верит в его успех. Для нашего продакшна запуск "Филина" – новая ступень в развитии, новая технология и новый уровень. Ведь теперь проект станет в сетку самого прайма», – комментирует креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.
«В сериале собраны интересные и разные по характеру персонажи. Кроме отношений между людьми, есть отношения с компьютерной программой, которая развивается в определённую личность. Интересно то, что не только люди имеют эмоции и чувства, а и программа может сопереживать и чувствовать. Истории удивят расследованиями, экшеном и большой порцией иронии», – интригует режиссёр Евгений Чернышёв.