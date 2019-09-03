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«Калина красная» выйдет в повторный прокат

3 сентября
2019 год

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3 сентября 2019
«Искусство кино» и «Мосфильм» выпустят 3 октября в повторный прокат легендарную картину Василия Шукшина «Калина красная». Премьера отреставрированной копии фильма состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале в конкурсе классики мирового кино, уточняют организаторы показов.

Василий Макарович Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссёром фильма. Появившись на экране в 1974 году, «Калина Красная» стала самой успешной картиной в фильмографии Шукшина и последней работой режиссёра. Он умер через полгода после премьеры. Множество людей пришли проводить Шукшина на Новодевичье кладбище, неся в руках ветки красной калины. В 2019-м мастеру могло бы исполниться 90 лет.

«Калина красная» выйдет в повторный прокат
фото: Пресс-служба «Искусство кино»

Он был не только актёром и режиссёром, но также писателем и драматургом: на его счету множество рассказов, пьес и романов. Творчество Шукшина – это отражение менталитета русского человека конца прошлого столетия. Герои всех его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. В своих сценариях и рассказах Василий Макарович всегда опирался на вечные человеческие ценности: любовь, добро, свободу личности, нравственность, духовность.

«Калина красная» участвовала в Берлинском кинофестивале в рамках программы «Форум» в 1975-м. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер включил картину в десятку своих любимых фильмов. Цифровая реставрация шедевра выполнена «Мосфильмом».
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«Калина красная» выйдет в повторный прокат фотографии
«Калина красная» выйдет в повторный прокат фотографии
«Калина красная» выйдет в повторный прокат фотографии
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