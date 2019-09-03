«Калина красная» выйдет в повторный прокат

ревью

Ролики фильмов «Шестой пост» Бывшие друзья, а теперь солдат и заключенный, встречаются снова после страшной трагедии из прошлого.

Спутник телезрителя «Защитники»: Блокбастер с лишней хромосомой 4 сентября, 00:00, СТС

Фестивальная колонка Венеция-2019: Старики тут на месте На 76-ом Венецианском фестивале зажигают те, кому за 80

Новости театра Театральный проект «Живые истории вместе с МГТС»: О крокодилах, самозвонящих телефонах и самом вкусном мороженом Для посетителей парка «Северное Тушино» играли актеры playback-студии «Большой театрик».

Новости кино Святослав Подгаевский сделает «Приворот» Режиссер приступил к съемкам мистической мелодрамы.

Обзор сериалов «Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне! Создатели «Универа» и «Интернов» теперь отправляют молодежь в деревню