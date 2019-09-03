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Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера

3 сентября
2019 год

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3 сентября 2019
Олеся Фаттахова сыграла главную роль в многосерийной остросюжетной мелодраме Александра Итыгилова «Сердце матери», чья премьера состоялась 2 сентября в рубрике «Русская серия» на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера

По сюжету сериала Ася Демидова (Фаттахова), трудолюбивая и целеустремлённая девушка, потерявшая мать, всю свою жизнь мечтает стать модельером. Не поступив в институт, она не унывает и устраивается работать на швейную фабрику. Здесь Асю ждут новые друзья, стремительный карьерный рост и встреча, которая перевернёт её жизнь. Совсем скоро жизнь Аси изменится – головокружительный роман, свадьба, рождение дочери. Но, найдя своё счастье, она в один миг всё потеряет и будет жить ради одной цели – найти свою дочь.

Компанию Фаттаховой составили Илья Алексеев, Олеся Жураковская, Фёдор Лавров, Артём Алексеев, Алексей Нагрудный, Людмила Загорская, Дарья Трегубова, Диана Дикая, Станислав Боклан и другие актёры.
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Артём Алексеев (II)Илья АлексеевСтанислав БокланДиана ДикаяОлеся ЖураковскаяЛюдмила ЗагорскаяАлександр Итыгилов (младший)Фёдор ЛавровАлексей НагрудныйДарья ТрегубоваОлеся Фаттахова
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Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера фотографии
Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера фотографии
Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера фотографии
Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера фотографии
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