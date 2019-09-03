Олеся Фаттахова мечтает о карьере модельера

Олеся Фаттахова
сыграла главную роль в многосерийной остросюжетной мелодраме Александра Итыгилова
«Сердце матери
», чья премьера состоялась 2 сентября в рубрике «Русская серия» на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету сериала Ася Демидова (Фаттахова), трудолюбивая и целеустремлённая девушка, потерявшая мать, всю свою жизнь мечтает стать модельером. Не поступив в институт, она не унывает и устраивается работать на швейную фабрику. Здесь Асю ждут новые друзья, стремительный карьерный рост и встреча, которая перевернёт её жизнь. Совсем скоро жизнь Аси изменится – головокружительный роман, свадьба, рождение дочери. Но, найдя своё счастье, она в один миг всё потеряет и будет жить ради одной цели – найти свою дочь.
Компанию Фаттаховой составили Илья Алексеев
, Олеся Жураковская
, Фёдор Лавров
, Артём Алексеев
, Алексей Нагрудный
, Людмила Загорская
, Дарья Трегубова
, Диана Дикая
, Станислав Боклан
и другие актёры.