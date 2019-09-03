Андрей Смоляков сыграл в новом детективе

Антон Агеев (Смоляков) – оперативник с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе, именно поэтому руководство, в частности заместитель начальника управления УгРо Андрей Рымкевич (Фоменко), закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру ведения розыскных мероприятий. И только Кира Кириллова (Урсуляк), появившаяся в отделе пять лет назад, смогла узнать правду о замкнутом Агееве. Но однажды происходит убийство, свидетелями которого становятся Агеев и Кира. Просматривая видео момента убийства, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к этому делу и что-то скрывает. Потеряв к ней доверие, Агеев открывается психологу Надежде Новицкой (Вдовина). Возможно, за дружбой Агеева и Киры скрывается более сильное чувство, в котором он боится признаться самому себе. Но сначала Агеев должен разобраться, что скрывает Кира.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«Мне очень понравился сценарий, интересная и закрученная история. Мой партнёр, Андрей Смоляков – потрясающий актёр, которого я очень люблю. Выдающийся и просто замечательный! Мы с ним уже однажды снимались вместе, и вот, наконец-то, снова встретились: работать на съёмочной площадке с ним очень тепло и приятно. Несмотря на то, что моя героиня Кира и герой Андрея Антон совершенно разные, и каждый из них по-своему странный, им вдвоём комфортно, и они вместе расследуют сложные преступления», – поделилась своими впечатлениями Александра Урсуляк.