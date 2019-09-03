ревью

Новости театра Умерла Зинаида Славина Популярной советской и российской актрисе театра и кино было 79 лет.

Новости кино Андрей Смоляков сыграл в новом детективе Завершились съёмки сериала «Агеев».

Ролики фильмов «Шестой пост» Бывшие друзья, а теперь солдат и заключенный, встречаются снова после страшной трагедии из прошлого.

Спутник телезрителя «Защитники»: Блокбастер с лишней хромосомой 4 сентября, 00:00, СТС

Фестивальная колонка Венеция-2019: Старики тут на месте На 76-ом Венецианском фестивале зажигают те, кому за 80