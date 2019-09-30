Денис Рожков отказался от полицейских погонов

Актер Денис Рожков, известный по проектам «Глухарь» и «Карпов», сыграл главную роль в детективном сериале «Условный мент», сообщает пресс-служба Пятого канала, в эфире которого выйдет сериал.
фото: Пресс-служба Пятого канала
Для героя Рожкова – Дмитрия Рыжова – работа оперативником и перестрелки остались в прошлом. Теперь на нем не мундир офицера полиции, а спецодежда сотрудника «Жилкомсервис» – яркий оранжевый жилет. Однако, в душе Дмитрий по-прежнему опер.
«У меня были определенные претензии к первоначальному варианту сценария. Мой герой постоянно стрелял, иногда в этом не было смысла. Хотя, жизненное кредо моего персонажа я до сих пор не могу обозначить, мне очень сложно судить о нем. Мне понятны смысл и содержание этого человека, его было приятно играть, поскольку у него человеческое лицо и сущность. Но какой он на самом деле - пусть решают телезрители Пятого канала», – говорит актер.
Партнершей Рожкова по съемочной площадке стала актриса Анастасия Тюнина, которая сыграла роль участкового инспектора Арины Гордеевой. По сюжету ей за тридцать, за плечами роман с женатым мужчиной, не сложившаяся личная жизнь. Она сильная и самодостаточная, но уставшая и морально, и физически.
«Знаете, я не ощутила, что играю взрослую женщину. В сценарии прописаны ситуации, в которых я веду себя определенным образом: достаточно сдержанно, достаточно ответственно. И только исходя из моего такого поведения можно сделать вывод, что она взрослый состоявшийся человек. Хотя у нас тут есть и достаточно хулиганские сцены и истории», – отмечает Тюнина.
Премьера сериала «Условный мент» состоится 13 октября.