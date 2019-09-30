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Денис Рожков отказался от полицейских погонов

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
Актер Денис Рожков, известный по проектам «Глухарь» и «Карпов», сыграл главную роль в детективном сериале «Условный мент», сообщает пресс-служба Пятого канала, в эфире которого выйдет сериал.

Денис Рожков отказался от полицейских погонов
фото: Пресс-служба Пятого канала

Для героя Рожкова – Дмитрия Рыжова – работа оперативником и перестрелки остались в прошлом. Теперь на нем не мундир офицера полиции, а спецодежда сотрудника «Жилкомсервис» – яркий оранжевый жилет. Однако, в душе Дмитрий по-прежнему опер.

«У меня были определенные претензии к первоначальному варианту сценария. Мой герой постоянно стрелял, иногда в этом не было смысла. Хотя, жизненное кредо моего персонажа я до сих пор не могу обозначить, мне очень сложно судить о нем. Мне понятны смысл и содержание этого человека, его было приятно играть, поскольку у него человеческое лицо и сущность. Но какой он на самом деле - пусть решают телезрители Пятого канала», – говорит актер.

Партнершей Рожкова по съемочной площадке стала актриса Анастасия Тюнина, которая сыграла роль участкового инспектора Арины Гордеевой. По сюжету ей за тридцать, за плечами роман с женатым мужчиной, не сложившаяся личная жизнь. Она сильная и самодостаточная, но уставшая и морально, и физически.

«Знаете, я не ощутила, что играю взрослую женщину. В сценарии прописаны ситуации, в которых я веду себя определенным образом: достаточно сдержанно, достаточно ответственно. И только исходя из моего такого поведения можно сделать вывод, что она взрослый состоявшийся человек. Хотя у нас тут есть и достаточно хулиганские сцены и истории», – отмечает Тюнина.

Премьера сериала «Условный мент» состоится 13 октября.
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