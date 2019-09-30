Сериалу про Оби-Вана Кеноби нашли режиссера

Платформа Disney+, запуск которой состоится в ноябре этого года, начинает активную работу над сериалом про мастера-джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором
в главной роли, сообщает The Hollywood reporter
.
Постановкой займется режиссер Дебора Чоу
, снимавшая несколько эпизодов «Мандалорца
», который даст старт сервису Disney+, а также работавшая над сериалами «Американские боги
», «Мистер Робот
», «Джессика Джонс
» и «Лучше звоните Солу
».
По словам главы студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
, Дебора Чоу провела «феноменальную работу» по развитию персонажей в проекте «Мандалорец», и студия полагает, что именно она сможет объемно показать все грани характера Оби-Вана Кеноби, которого играл в I-III Эпизодах
«Звездных войн
» Джорджа Лукаса
актер Юэн Макгрегор.
Новая история станет третьим проектом Lucasfilm и платформы Disney+. Помимо сериала «Мандалорец», в производстве находится еще и проект о Кассиане Андоре из «Изгоя-один
», которого играет Диего Луна
.