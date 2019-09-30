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Сериалу про Оби-Вана Кеноби нашли режиссера

30 сентября
2019 год

Новости кино >>
30 сентября 2019
Платформа Disney+, запуск которой состоится в ноябре этого года, начинает активную работу над сериалом про мастера-джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли, сообщает The Hollywood reporter.

Сериалу про Оби-Вана Кеноби нашли режиссера

Постановкой займется режиссер Дебора Чоу, снимавшая несколько эпизодов «Мандалорца», который даст старт сервису Disney+, а также работавшая над сериалами «Американские боги», «Мистер Робот», «Джессика Джонс» и «Лучше звоните Солу».

По словам главы студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, Дебора Чоу провела «феноменальную работу» по развитию персонажей в проекте «Мандалорец», и студия полагает, что именно она сможет объемно показать все грани характера Оби-Вана Кеноби, которого играл в I-III Эпизодах «Звездных войн» Джорджа Лукаса актер Юэн Макгрегор.

Новая история станет третьим проектом Lucasfilm и платформы Disney+. Помимо сериала «Мандалорец», в производстве находится еще и проект о Кассиане Андоре из «Изгоя-один», которого играет Диего Луна.
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