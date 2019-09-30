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Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
В Крыму стартовали съёмки остросюжетного детектива «Золото» – отечественной адаптации французского сериала Ouro, – с Евгением Дятловым и Ильей Антоненко в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, по заказу которого создается проект.

Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету сериала студент геофака МГУ Гоша Ожегов (Антоненко) из-за ряда обстоятельств вынужден уйти из университета. Чтобы закончить университет и получить диплом, ему нужно пройти стажировку геологоразведчиком в крупной компании «Алай золото», проводящей геологоразведку в глухом и малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша отправляется в крошечный посёлок Коломаха, где встречает местного авторитета Антона (Евгений Дятлов). Он – хоть и незаконная, но единственная реальная власть в этих местах.

«Мой персонаж - молодой парень, студент геофака МГУ. Наверное, только в этом мы с ним и похожи: он молодой, я молодой. Ну и ещё какое-то творческое начало, которое есть в его природе: он постоянно что-то придумывает и старается креативно подойти к делу, к добыче золота. Он человек, не лишенный божьей искры, любознательный, хочет многого добиться. Хочет доказать и себе, и окружающим, что он не зря приехал и что он обязательно найдёт это золото. Его интересует не личное обогащение, а сама цель, и он знает как её достичь. А ещё он авантюрист, и это мне очень близко: он такой рисковый парень, идущий до конца. Но при этом Гоша ещё совсем ребёнок, полный романтических идеалов», – уточняет Илья Антоненко.

Неожиданно Гоша становится свидетелем того, как помощник Антона Руслан (Бесо Гатаев) убивает его наставника. Самому Гоше чудом удаётся спастись, и теперь лишь он один знает координаты очень перспективного золотоносного участка. Из-за гибели штатного геолога «Алай золото» прекращает свою деятельность на этом участке, и Гошина стажировка становится невозможной. Теперь ему нужно выбирать – уехать обратно в Москву и навсегда забыть о дипломе геолога или остаться в Сибири, придумав иной проект, который устроит ректорат университета. Но для этого ему нужно наладить отношения с Антоном.

«У моего героя свой жизненный опыт и свои ориентиры. Он из другого мира, и у него свой взгляд на жизнь и на смерть, другое отношение к дружбе, любви, женщинам, целям и смыслу жизни. Он совершенно не такой как я, мне всё это не близко и, честно говоря, ничего общего у меня с моим героем нет. Но мне интересно сыграть такого жёсткого и принципиального персонажа. Но, конечно же, главный герой не я, а золото, вокруг которого и развивается сюжет нашей истории», – рассказывает Евгений Дятлов.

Всего в сериале будет 16 эпизодов.
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Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом фотографии
Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом фотографии
Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом фотографии
Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом фотографии
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