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Все девять сезонов «Офиса» покажут на российском ТВ

30 сентября
2019 год

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30 сентября 2019
Телеканал ТНТ4 7 октября начинает показ культового комедийного сериала «Офис», сообщает пресс-служба канала.

Все девять сезонов «Офиса» покажут на российском ТВ

«Офис» показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. Он действительно профессиональный продавец, который получил место босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл может перечислить всю свою зарплату на благотворительность ради того, чтобы впечатлить сотрудников, а потом тайно пытаться вернуть деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести человека до слёз. За роль этого запоминающегося персонажа актёр Стив Карелл получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.

Сериал выходил на канале NBC с 2005 по 2013 годы, был включен в различные рейтинги лучших телепроектов и удостоен нескольких премий «Эмми».
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