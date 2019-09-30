Все девять сезонов «Офиса» покажут на российском ТВ

Телеканал ТНТ4 7 октября начинает показ культового комедийного сериала «Офис
», сообщает пресс-служба канала.
«Офис
» показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. Он действительно профессиональный продавец, который получил место босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл может перечислить всю свою зарплату на благотворительность ради того, чтобы впечатлить сотрудников, а потом тайно пытаться вернуть деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести человека до слёз. За роль этого запоминающегося персонажа актёр Стив Карелл
получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.
Сериал выходил на канале NBC с 2005 по 2013 годы, был включен в различные рейтинги лучших телепроектов
и удостоен нескольких премий «Эмми».