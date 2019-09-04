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Анна Михалкова снова станет «Обычной женщиной»

4 сентября
2019 год

Новости кино >>
4 сентября 2019
Съемки второго сезона сериала режиссер Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли начнутся через месяц, сообщил журналистам Хлебников.

Анна Михалкова снова станет «Обычной женщиной»

По словам режиссера, проект будет сразу сниматься для показа на онлайн-платформе, а не для телевидения.

«Я страшно рад этому, потому что из первого сезона, который был показан по ТВ, мы многое убирали и делали аккуратно. Здесь мы можем во всю силу курить, выпивать, ругаться матом», – отметил Хлебников.

Первый сезон «Обычной женщины» выходил в эфир канала ТВ-3 в прошлом году и стал одним из самых успешных сериалов 2018-го. Он, в частности, попал в тройку лучших проектов по версии кинокритиков, чей рейтинг ежегодно публикует Кино-театр.ру. За роль в киносериале актриса Анна Михалкова получила премию «Золотой орел» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Права на показ сериала приобрёл независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights, сериал также доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ ondemand).

В июне этого года на онлайн-платформе Premier (ранее – ТНТ-Premier) вышла расширенная, более откровенная и бескомпромиссная версия сериала под названием «Обычная женщина. Нерасказанная история».
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