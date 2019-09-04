Анна Михалкова снова станет «Обычной женщиной»

Съемки второго сезона сериала режиссер Бориса Хлебникова
«Обычная женщина
» с Анной Михалковой
в главной роли начнутся через месяц, сообщил журналистам Хлебников.
По словам режиссера, проект будет сразу сниматься для показа на онлайн-платформе, а не для телевидения.
«Я страшно рад этому, потому что из первого сезона, который был показан по ТВ, мы многое убирали и делали аккуратно. Здесь мы можем во всю силу курить, выпивать, ругаться матом
», – отметил Хлебников.
Первый сезон «Обычной женщины» выходил в эфир канала ТВ-3 в прошлом году и стал одним из самых успешных сериалов 2018-го. Он, в частности, попал в тройку лучших проектов по версии кинокритиков, чей рейтинг ежегодно публикует Кино-театр.ру. За роль в киносериале актриса Анна Михалкова получила премию «Золотой орел» и награду Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Права на показ сериала приобрёл независимый дистрибьютор телеконтента из Великобритании Cineflix Rights, сериал также доступен на VoD-сервисах в Австралии (SBS On Demand) и в Новой Зеландии (TVNZ ondemand).
В июне этого года на онлайн-платформе Premier (ранее – ТНТ-Premier) вышла расширенная, более откровенная и бескомпромиссная версия сериала под названием «Обычная женщина. Нерасказанная история
».