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Дмитрий Нагиев возглавит африканское племя

4 сентября
2019 год

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4 сентября 2019
Актер Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новом фильме Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!», сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн», которая занимается производством картины.

Дмитрий Нагиев возглавит африканское племя

Фильм расскажет историю капитана дальнего плавания, который стал вождем африканского племени. О его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и девятилетним сыном, которым мешают его дикарские замашки. История показана глазами мальчика. А как известно, для каждого мальчишки ПАПА – герой, даже если для всех остальных он клоун.

В основных детских ролях снимутся победители Всероссийского детского кастинг-конкурса – Константин Левский (Санкт-Петербург), Михаил Гиоргадзе (Симферополь), Кирилл Простакишин (Москва), Денис Макаренко (Новороссийск), Даниил Маркин (Москва). Решение о том, кто из этих юных актеров сыграет главную роль «сына вождя», будет принято режиссером Кириллом Плетневым после проведения ансамблевых проб.

Начало сьемок запланировано на конец 2019 года.
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