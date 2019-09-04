Дмитрий Нагиев возглавит африканское племя

Актер Дмитрий Нагиев
сыграет главную роль в новом фильме Кирилла Плетнева
«Мой папа – вождь!
», сообщает пресс-служба компании «Окапи продакшн», которая занимается производством картины.
Фильм расскажет историю капитана дальнего плавания, который стал вождем африканского племени. О его возвращении на Родину и попытках найти общий язык со своей женой и девятилетним сыном, которым мешают его дикарские замашки. История показана глазами мальчика. А как известно, для каждого мальчишки ПАПА – герой, даже если для всех остальных он клоун.
В основных детских ролях снимутся победители Всероссийского детского кастинг-конкурса – Константин Левский (Санкт-Петербург), Михаил Гиоргадзе (Симферополь), Кирилл Простакишин (Москва), Денис Макаренко (Новороссийск), Даниил Маркин (Москва). Решение о том, кто из этих юных актеров сыграет главную роль «сына вождя», будет принято режиссером Кириллом Плетневым после проведения ансамблевых проб.
Начало сьемок запланировано на конец 2019 года.