Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд»

Лента перенесет зрителей в провинциальный город Н., где в рамках своей очередной предвыборной кампании губернатор возрождает давно закрытый областной театр премьерой балета «Лебединое озеро», поручив постановку своей супруге, бывшей балерине. По причине отсутствия у театра труппы она объявляет кастинг на роли среди обычных жителей. И это будет широчайший спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.
Роль губернатора исполнил актер Игорь Яцко, его жену сыграла сопродюсер фильма Ольга Цирсен, в остальных ролях заняты «нераскрученные» актеры, а также непрофессионалы из числа местных жителей.
«Хотелось, чтобы люди, которые участвуют в постановке «Лебединого озера» внутри фильма, будучи непрофессиональными танцорами, просто жили внутри этого театра, были самими собой, поэтому мы старались не давать им каких-то актерских задач, а просто за ними наблюдать, наблюдать за постепенно складывающейся постановкой. Отсюда большое количество импровизаций и всяких интересных неожиданных моментов, которые зрители увидят в фильме», – рассказывает о работе с непрофессиональными актерами Бильжо.
фото: Пресс-служба фильма "Лебединый пруд"
Он подчеркивает, что в своей новой работе хотел «поразмышлять о том, что такое принятие жизни, которая кажется хаотичной, нарушающей установленные правила, стандарты».
«Но тем не менее, сопротивляться ей смысла нет, она все равно приходит, она все равно что-то разрушает, и она по-своему прекрасна. Наше кино про традиции, как форму защиты, про попытку сопротивляться хаосу или чему-то, что организуется не так, как мы себе это представляем. Но главное для меня – это «принятие», именно об этом хотелось сказать и подумать», – отмечает режиссер.
Фильм «Лебединый пруд» вновь объединил режиссерско-продюсерскую команду Антона Бильжо, Ольги Цирсен и Аси Темниковой, чья предыдущая работа, картина «Амбивалентность» участвовала в многочисленных российских и зарубежных кинофестивалях.
фото: Пресс-служба фильма "Лебединый пруд"
«Нам вместе удобно, комфортно, интересно. Продюсеры дают возможность работать, не лезут, не переворачивают задумки, не заставляют отчитываться. У нас есть сотворчество, и это очень редко бывает, будто бы хотим одного, поэтому все получается довольно гармонично. «Лебединый пруд» – это продолжение нашего удачного опыта сотворчества», – говорит Бильжо.
Все локации для съемок были найдены в самом Санкт-Петербурге и неподалеку. Поместье семьи губернатора «сыграла» усадьба Строгановы-Голицыных Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга, театр возродили в красивейшей старинной заброшенной кирхе, улицы провинциального города снимали в Гатчине.
Фильм «Лебединый пруд» будет готов в начале 2020 года, и создатели планируют провести премьеру картины на одном из зарубежных кинофестивалей.