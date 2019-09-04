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Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд»

4 сентября
2019 год

Новости кино >>
4 сентября 2019
В Санкт-Петербурге и его окрестностях завершились съемки фильма Антона Бильжо «Лебединый пруд», сообщает пресс-служба картины.

Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд»
фото: Пресс-служба фильма "Лебединый пруд"

Лента перенесет зрителей в провинциальный город Н., где в рамках своей очередной предвыборной кампании губернатор возрождает давно закрытый областной театр премьерой балета «Лебединое озеро», поручив постановку своей супруге, бывшей балерине. По причине отсутствия у театра труппы она объявляет кастинг на роли среди обычных жителей. И это будет широчайший спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.

Роль губернатора исполнил актер Игорь Яцко, его жену сыграла сопродюсер фильма Ольга Цирсен, в остальных ролях заняты «нераскрученные» актеры, а также непрофессионалы из числа местных жителей.

«Хотелось, чтобы люди, которые участвуют в постановке «Лебединого озера» внутри фильма, будучи непрофессиональными танцорами, просто жили внутри этого театра, были самими собой, поэтому мы старались не давать им каких-то актерских задач, а просто за ними наблюдать, наблюдать за постепенно складывающейся постановкой. Отсюда большое количество импровизаций и всяких интересных неожиданных моментов, которые зрители увидят в фильме», – рассказывает о работе с непрофессиональными актерами Бильжо.

Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд»
фото: Пресс-служба фильма "Лебединый пруд"

Он подчеркивает, что в своей новой работе хотел «поразмышлять о том, что такое принятие жизни, которая кажется хаотичной, нарушающей установленные правила, стандарты».

«Но тем не менее, сопротивляться ей смысла нет, она все равно приходит, она все равно что-то разрушает, и она по-своему прекрасна. Наше кино про традиции, как форму защиты, про попытку сопротивляться хаосу или чему-то, что организуется не так, как мы себе это представляем. Но главное для меня – это «принятие», именно об этом хотелось сказать и подумать», – отмечает режиссер.

Фильм «Лебединый пруд» вновь объединил режиссерско-продюсерскую команду Антона Бильжо, Ольги Цирсен и Аси Темниковой, чья предыдущая работа, картина «Амбивалентность» участвовала в многочисленных российских и зарубежных кинофестивалях.

Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд»
фото: Пресс-служба фильма "Лебединый пруд"

«Нам вместе удобно, комфортно, интересно. Продюсеры дают возможность работать, не лезут, не переворачивают задумки, не заставляют отчитываться. У нас есть сотворчество, и это очень редко бывает, будто бы хотим одного, поэтому все получается довольно гармонично. «Лебединый пруд» – это продолжение нашего удачного опыта сотворчества», – говорит Бильжо.

Все локации для съемок были найдены в самом Санкт-Петербурге и неподалеку. Поместье семьи губернатора «сыграла» усадьба Строгановы-Голицыных Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга, театр возродили в красивейшей старинной заброшенной кирхе, улицы провинциального города снимали в Гатчине.

Фильм «Лебединый пруд» будет готов в начале 2020 года, и создатели планируют провести премьеру картины на одном из зарубежных кинофестивалей.
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Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд» фотографии
Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд» фотографии
Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд» фотографии
Антон Бильжо завершил съемки фильма «Лебединый пруд» фотографии
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