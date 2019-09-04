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«Матрица» возвращается в прокат

4 сентября
2019 год

Новости кино >>
4 сентября 2019
Культовый фильм «Матрица» с Киану Ривзом в главной роли вернется в прокат в октябре этого года, сообщает пресс-служба компании «Маурис Филм», которая будет выпускать ленту.

«Матрица» возвращается в прокат

Фильм будет показан на российских кинотеатральных экранах в современном цифровом формате 4К. Благодаря сотрудничеству «Маурис Филм» и голливудского мэйджора Warner Bros 14 октября 2019 года картина вновь выходит в российский̆ прокат, ровно двадцать лет спустя после исторического старта культового сай-фай экшена в России.

Первая «Матрица» вышла в марте 1999 года, получила множество позитивных отзывов и оказала большое влияние на культуру. В прокате три части «Матрицы» вместе собрали более 1,6 млрд долларов.

В августе этого года в производство запущена четвертая «Матрица». Ею займутся компании Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures. Режиссером и автором сценария новой части выступит Лана Вачовски, участвовавшая в создании оригинального фильма. К роли Нео вернется Киану Ривз, а Тринити вновь сыграет Кэрри-Энн Мосс. Подробности сюжета пока не известны, как и исполнитель роли Морфеуса, которого играл Лоуренс Фишберн.
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