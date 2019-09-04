«Дитя погоды» Макото Синкая покажут на Comic Con Russia

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ «Дитя погоды
» мастера современного японского аниме Макото Синкая
, сообщает пресс-служба смотра.
Предыдущий проект Макото Синкая «Твое имя
» не только установил рекорд по кассовым сборам в мировом прокате среди японских фильмов, обогнав «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки, но и был отмечен 14-ю премиями и 22-ю номинациями на престижных кинофестивалях. Новая работа Синкая выдвинута от Японии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Только в Японии картина уже собрала в прокате более 100 млн долларов.
В центре сюжета — история любви. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она, — всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.
В российский прокат фильм выйдет 31 октября, а Comic Con Russia в Москве пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».