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Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в 2021 году

5 сентября
2019 год

Новости кино >>
5 сентября 2019
Российский режиссер Андрей Звягинцев, обладатель наград Каннского и Венецианского кинофестивалей, начинает подготовку к съемкам нового фильма, сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film, которая займется производством ленты.

Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в 2021 году

«Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», – говорит Звягинцев.

Это драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря.

«Андрей Звягинцев – один из самых важных режиссеров на мировой арене, и он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева – это всегда зеркало нашей действительности», – отмечает продюсер ленты Илья Стюарт.

Название новой картины Андрея Звягинцева пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года. Прокат намечен на 2021 год. В данный момент, режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок.
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