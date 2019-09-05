Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в 2021 году

Российский режиссер Андрей Звягинцев
, обладатель наград Каннского и Венецианского кинофестивалей, начинает подготовку к съемкам нового фильма, сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film, которая займется производством ленты.
«Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить
», – говорит Звягинцев.
Это драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря.
«Андрей Звягинцев – один из самых важных режиссеров на мировой арене, и он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева – это всегда зеркало нашей действительности
», – отмечает продюсер ленты Илья Стюарт
.
Название новой картины Андрея Звягинцева пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года. Прокат намечен на 2021 год. В данный момент, режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок.