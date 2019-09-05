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Каннскую короткометражку «Возвращение Эркина» можно посмотреть онлайн

5 сентября
2019 год

Новости кино >>
5 сентября 2019
Платформа «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру короткометражной картины Марии Гуськовой «Возвращение Эркина», завоевавшей третье место в программе Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2015 года, а также участвовавшей в других крупнейших фестивалях в России и за рубежом: Роттердамский кинофестиваль, Фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране, «Кинотавр», «Послание к человеку», Международный кинофестиваль в Торонто и другие.

Каннскую короткометражку «Возвращение Эркина» можно посмотреть онлайн

Фильм рассказывает о судьбе жителя киргизской глубинки, вернувшегося в родное село после отбывания тюремного срока за убийство земляка. Но жизнь изменилась, и Эркин не знает, может ли он жить на свободе.

После просмотра каждый зритель сможет поддержать финансово создателей фильма.
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