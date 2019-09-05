Каннскую короткометражку «Возвращение Эркина» можно посмотреть онлайн

Платформа «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру
короткометражной картины Марии Гуськовой
«Возвращение Эркина
», завоевавшей третье место в программе Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2015 года, а также участвовавшей в других крупнейших фестивалях в России и за рубежом: Роттердамский кинофестиваль, Фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране, «Кинотавр», «Послание к человеку», Международный кинофестиваль в Торонто и другие.
Фильм рассказывает о судьбе жителя киргизской глубинки, вернувшегося в родное село после отбывания тюремного срока за убийство земляка. Но жизнь изменилась, и Эркин не знает, может ли он жить на свободе.
После просмотра каждый зритель сможет поддержать финансово создателей фильма.