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Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября

5 сентября
2019 год

Новости кино >>
5 сентября 2019
Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», участвовавший в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля и в конкурсе 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», выйдет в российский прокат 19 сентября, сообщает пресс-служба картины.

Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября

«Однажды в Трубчевске» был снят на Брянщине. Режиссер Лариса Садилова написала сценарий короткометражки на основании реальной истории пары влюбленных, которые могли встречаться только в фуре по дороге из Брянска в Москву. Короткометражка «С Новым годом!» была показана на II Трубчевском кинофестивале «Наше кино» в июне 2018 года, после чего состоялось обсуждение увиденного и жители города предложили свои варианты развития событий в картине. Некоторые варианты очень понравились Ларисе Садиловой, и было решено продолжить работу над фильмом. В августе 2018-го в Трубчевске и окрестностях прошли съемки новых эпизодов фильма.

Лариса Садилова называет город Трубчевск «своей натурплощадкой». «Однажды в Трубчевске» – уже третий фильм, который она сняла в этом городе:

«Трубчевск – какой-то удивительный город. Все, кто там оказываются, подпадают под его очарование. Великолепная природа, замечательные люди. Холмистая местность, очень интересная именно для кино. Местные жители к нам уже привыкли. Когда снимался фильм «Сынок», по улицам города ходил Виктор Сухоруков. И они, кстати, к нему не кидались, смотрели со стороны, отношение к актеру было очень уважительное. Историю, которую мы рассказывали в фильме «Однажды в Трубчевске», хотелось прямо-таки растворить в жизни города. Поэтому я снимала и непрофессиональных актеров, жителей Трубчевска», – говорит Садилова.

Продюсер Лариса Шнайдерман была удивлена, что обычные люди играют не хуже профессиональных актеров.

«Я впервые вижу, как спокойно и легко в картине работают непрофессионалы. И они привносят такой колорит! Они не понимают, что такое постановка актерской задачи, просто живут в кадре. Это очень интересное совмещение. Массовка какая сочная! Лариса видит лица, типы. Вроде – массовка, а ты лица не можешь забыть! Для меня эта абсолютная инновация», – подчеркивает продюсер.

Лариса Садилова умеет найти подход не только к непрофессиональным актерам, с профессионалами она выстраивает тонкие и доверительные отношения.

«Очень важно, что Лариса Садилова по образованию актриса, она очень помогала мне. Сейчас мало режиссеров, которые в полной мере работают с актерами. Мне повезло – я работала с Александром Миттой, с Ларисой Садиловой – они представители старой кинематографической школы, где режиссер умеет и считает нужным работать с актером», – отмечает актриса Кристина Шнайдер.
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Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября фотографии
Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября фотографии
Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября фотографии
Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» выйдет 19 сентября фотографии
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