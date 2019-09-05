Константин Давыдов играет в «Людей Икс» в трейлере полнометражного «Чернобыля»

Кино-театр.ру
представляет трейлер научно-фантастического триллера «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал»
режиссёра Дмитрия Киселёва
(«Время первых»
) - продолжения нашумевшего сериала
ТНТ. Проект включает в себя три полнометражных фильма, в которых отражены три версии сюжета - действие в каждом из фильмов будет начинаться одинаково, однако в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт в итоге к трём разным финалам.
По сюжету в аномальной зоне Чернобыля, под защитным саркофагом четвёртого энергоблока корпорация «Глобал Кинтек» ведёт незаконное строительство. Этим планам пытается помешать специальная межгосударственная комиссия, но прямо во время пресс-конференции на её руководителя нападает группа неизвестных террористов. И возглавляет их не кто иной, как Паша – когда-то он успешно сражался с Зоной, но, похоже, что теперь Зона сама захватила его. Четвёрке его друзей – Ане, Лёхе, Насте и Гоше – не остаётся ничего другого, кроме как снова прыгнуть в старую «Волгу» и отправиться в Припять, чтобы попытаться спасти Пашу и предотвратить катастрофу мирового масштаба.
Главные роли в ленте исполнили Константин Давыдов
, Кристина Казинская
, Сергей Романович
, Анвар Халилулаев
, Валерия Дмитриева
, Евгений Стычкин
, Владимир Ильин
, Александр Яценко
, Евгений Сытый
, Илья Щербинин
, Артём Сучков
и другие.
«Я не знаю ни одного другого российского кино- или телепроекта, который настолько бы вовлекал зрителя, превращал его из равнодушного наблюдателя в фаната
, - заявил креативный директор «ГПМ РТВ» Гавриил Гордеев
. - Этот эффект можно сравнить разве что с вовлечением в компьютерную игру. Для меня запуск первого сезона «Чернобыль. Зона отчуждения» был невероятным приключением. Промокампания проекта включала не просто набор трейлеров и плакатов – это было приглашение вступить в игру и стать частью нового художественного мира. Мы запустили квест, который переходил из виртуальной реальности на улицы Москвы. Мы лично покупали старые «Волги» и в перевернутом виде расставляли их по всему городу, а участники игры при помощи фотографий, соцсетей и хэштегов смогли привлечь к игре всю страну. Помню, как мы собрали 1500 человек в кинотеатре «Октябрь» и впервые целиком показали сериал, все 8 серий, до его телепремьеры. Тогда я впервые ощутил, какие эмоции может вызвать просмотр сериала большой сплочённой компанией. Мы переживали, что люди, собравшиеся в 8 вечера, начнут уходить, но уходили единицы - те, кто торопился на метро. А около 80% зрителей остались на своих местах. Во время показа не было пауз между сериями, и люди, сплачиваясь компаниями, отправляли «парламентёров» в бар за водой и поп-корном, а по возвращению рассказывали им, что они пропустили. Представляете, как сплотилась тогда аудитория! Фанаты сериала стали цельным сообществом, которое и по сей день остаётся единым живым организмом
».
Релиз полнометражного «Чернобыля»
состоится 19 сентября эксклюзивно на онлайн-платформе PREMIER.