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Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград»

5 сентября
2019 год

Новости кино >>
5 сентября 2019
Видеосервис START и сербская киностудия «Архангел Студио» приступили к съёмкам полнометражного фильма «Отель Белград» - совместного международного кинопроекта России и Сербии, сообщает пресс-служба группы компаний Yellow, Black and White.

Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград»
фото: Пресс-служба группы компаний Yellow, Black and White

«Наше кино о приключениях русской девушки в Сербии. Конечно, мы вдохновлялись фильмами Эмира Кустурицы, поэтому кроме встреч-расставаний, погонь, романтики и всех составляющих, присущих этому жанру, нам было важно «вкусно» показать уникальную атмосферу Сербии – большого гостеприимного Белграда, и маленьких сербских деревень, попытаться уловить суть этого невероятно обаятельного и симпатичного народа», – говорит генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

По сюжету влюблённые когда-то друг в друга Паша и Даша случайно встречаются в Белграде. Среди красоты и романтики древнего города их отношения зарождаются вновь. Кажется, им все-таки суждено быть вместе. Если бы не несколько «но»…
Главные роли исполняют Диана Пожарская и Милош Бикович, последний также выступает продюсером ленты.

«У нас потрясающий сценарий, авторская команда проекта провела отличную работу. Наших героев ждут увлекательные приключения в Белграде. Зрители увидят солнечное и очень яркое кино, наполненное эмоциями, теплом и юмором. Настоящий фильм для семейного просмотра. В картине задействованы две съемочные группы – и сербская, и российская. Для меня, как для продюсера, это очень увлекательный опыт. Уверен, это только закрепит дружбу между нашими народами, и я рад, что у зрителей будет возможность познакомиться с моим родным городом и с Сербией в целом», – отмечает Бикович.

Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград»
фото: Пресс-служба группы компаний Yellow, Black and White

Первый съёмочный день состоялся в Сербии – в исторической части Белграда – Земун. Интересным фактом оказалось, что в Сербии не принято разбивать тарелки после первой сцены, поэтому часть сербской съемочной группы была приятно удивлена этой русской традиции.

«Я очень рада вновь оказаться с Милошем Биковичем на одной площадке. С ним всегда было комфортно работать и мне очень приятно, что фанаты до сих пор не забыли нашу с Милошем пару и проявляют большую активность в социальных сетях. Что касается сценария, то он - отличный. Получилась очень яркая, насыщенная и интересная история. В фильме Даша предстанет в образе тревел-блогера, который много путешествует и снимает. Это её новое хобби. Но в целом моя героиня не изменилась, такая же добрая, искренняя девушка, стала только чуть взрослее. Уверена, что на съемках будет весело, задорно и интересно, зрителей ждёт хорошая комедия», – говорит Диана Пожарская.

Съёмки фильма пройдут не только в Белграде, но и в Москве. Герои окунутся в мир удивительного сербского колорита, познакомятся с историей города, с его древними замками, шумными пешеходными улицами, с бесконечным обаянием местных музыкантов и плавучими дискотеками на берегу Дуная.

Режиссером картины выступает Константин Статский.

«Наш новый фильм – это красивая истории любви. Помимо известных главных героев, в проекте задействованы прекрасные сербские артисты. Мы покажем зрителям всю красоту местного колорита, локации подбирались очень тщательно, не влюбиться в эту сказочную страну просто невозможно. Мы уверены, что фильм завоюет сердца широкой зрительской аудитории», – подчеркивает постановщик.

В широкий прокат в Сербии и в России фильм «Отель Белград» выйдет в 2020 году.
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Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград» фотографии
Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград» фотографии
Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград» фотографии
Милош Бикович и Диана Пожарская отправились в «Отель Белград» фотографии
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