Урфин Джюс с голосом Константина Хабенского примеряет серебряные башмачки

В сети появился финальный трейлер анимационного фильма кинокомпании СТВ и студии «Мельница» «Урфин Джюс возвращается»
- продолжения мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
по одноименным сказкам писателя Александра Волкова.
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.
Коварного злодея Урфина Джюса, как и в первой части франшизы, озвучил Константин Хабенский
, а его верного помощника Медведя - Дмитрий Дюжев
. Режиссёром выступил Федор Дмитриев
, который был постановщиком первой части.
«Озвучить мультфильмы намного сложнее, чем сделать роль или продублировать в игровом художественном фильме, потому что там изначально живой человек и хуже или лучше ты озвучишь, это все равно будет живой человек
, - считает Константин Хабенский. - В анимации есть одна задача - сделать из анимационного персонажа живого человека, которому бы сопереживали, за которого бы радовались, любили, ненавидели. То есть наделить его свойственными или несвойственными тебе человеческими чертами. Договоренность по поводу озвучания первого «Урфина» была за год до того, как я приступил к работе. И предполагаю, что, наверное, художники немножко имели меня в виду, когда рисовали этого героя. После премьеры напрямую мне никто не сказал, что во внешности героя есть, скажем так, схожие черты, но я и без слов это понял. С первого раза войти в характер этого героя не совсем удалось, скажем так, это произошло со второй, третьей попытки, но потом все уже пошло и полетело. Вот как ни странно, в детстве я не читал сказок Волкова, конечно, слышал, но не читал. Но я рад, что мы встретились и с этими сказками, и с этим героем. Конечно, он не узурпатор. Он в душе маленький ребенок, может быть, обиженный и немного недолюбленный. Он идеалист. Он максималист. Да, он хочет стать повелителем Волшебной страны, но мечтает, чтобы его любили. И он не бросает своих друзей, что очень важно. Вообще, это сказка о дружбе
».
«Когда два года назад мы начинали делать первую часть, то какое-то время мы с режиссером потратили на то, чтобы найти правильный голос, интонацию, эмоцию для моего героя
, - вспоминает Дмитрий Дюжев. - Медведь – слуга Урфина Джюса. Он его верный помощник, его друг, брат. Он ему всё. Мой герой беззаветно предан хозяину. И в то же время у Медведя есть свое мнение. У него есть желание помочь в придумке в какой-нибудь. В решении какого-нибудь вопроса. Мы-то понимаем, что эти персонажи не могут дружить и быть равными, но, как это в классических сюжетах бывает, Медедь надеется, что он может принести пользу. Часто дает советы, но бывает остановлен резким «нет», однако всегда надеется, что именно он принесет правильное решение своему хозяину
».
В российский прокат мультфильм «Урфин Джюс возвращается»
выйдет 24 октября 2019 года.