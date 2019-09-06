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«Дылда» Кантемира Балагова выйдет в прокат в США

6 сентября
2019 год

Новости кино >>
6 сентября 2019
Американские права на прокат картины Кантемира Балагова «Дылда», отмеченной наградой за лучшую режиссерскую работу программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, приобрела компания Kino Lorber, сообщает пресс-служба компании «Нон-стоп продакшн», занимавшейся производством ленты.

«Дылда» Кантемира Балагова выйдет в прокат в США

«Несмотря на то, что действие «Дылды» происходит в послевоенном Ленинграде, это очень своевременный и релевантный сегодняшнему миру фильм. Он рассматривает такую традиционную для кинематографа проблему как посттравматический стресс переживших войну людей с очень необычной и востребованной в современном мире женской точки зрения. Мы очень рады, что такая уважаемая компания как Kino Lorber представит наш фильм американской аудитории», – говорит продюсер Александр Роднянский.

Американская премьера «Дылда» состоялась в рамках кинофестиваля в Теллурайде, а северо-американская премьера состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Сразу после североамериканской премьеры в Торонто, фильм Кантемира Балагова будет также показан на кинофестивалях в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.

«Так же, как и фильмы его учителя Александра Сокурова, работы Кантемира Балагова отличает нравственная глубина и потрясающая визуальная мощь. «Дылда» создает мир, наполненный сложными эмоциями, которые очень не просто забыть. Мы счастливы и горды, что мы сможем представить этого замечательного молодого режиссера американским зрителям», – прокомментировала выпуск «Дылды» вице-президент Kino Lorber Венди Лиддел.

Кинотеатральный прокат «Дылды» в США начнется с показа 29 января 2020 года в рамках нью-йоркского Кинофорума. Весной 2020 года картина также выйдет на VOD и Blu-Ray.

Компания Kino Lorber является одним из крупнейших американских дистрибьютеров независимого кино. Библиотека Kino Lorber насчитывает более 2500 фильмов. Ежегодно Kino Lorber выпускает в прокат, в том числе через дочерние компании Kino Reperrtory и Alive Mind Cinema до 30 фильмов. За последние девять лет семь фильмов Kino Lorber были номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар».
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