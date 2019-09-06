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«Осенние визиты» Сергея Лукьяненко станут сериалом

6 сентября
2019 год

Новости кино >>
6 сентября 2019
Роман Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» станет сериалом, сообщает пресс-служба сервиса Planeta.ru, где запущена краудфандинг-кампания в поддержку проекта.

«Осенние визиты» Сергея Лукьяненко станут сериалом
фото: Planeta.ru

«У меня есть книга, которую я очень люблю. Считаю одной из самых лучших, честных, сильных у себя. Это «Осенние визиты». Тем не менее, ранее за экранизацию фантастического романа браться никто не хотел. Несмотря на то, что фильм не требовал сложных спецэффектов, режиссеров отпугивала мрачная атмосфера произведения, его сложные и серьезные идеи», – написал Сергей Лукьяненко на своей странице в Facebook.

2018 год стал знаменательным для книги. В июне во Владивостоке впервые прошел литературный фестиваль ЛиТР. После читательской встречи к Сергею Лукьяненко подошли режиссер Георгий Саенко и сценарист Андрей Ващенков, предложившие писателю экранизировать роман. Было решено отснять несколько сцен, чтобы оценить перспективы работы. Спустя год, уже на втором фестивале, Саенко и Ващенков представили автору снятый материал и получили право на съемку фильма на три года за символический один рубль.

Работа над сериалом началась в июне. На данный момент команда собирается отснять 8 серий по 40 минут. Завершение съемок планируется на осень 2020 года, а готов сериал будет в 2021 году.
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