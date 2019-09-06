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Российский мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

6 сентября
2019 год

Новости кино >>
6 сентября 2019
Российский мультсериал «Маша и Медведь» будут показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире, Vue в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

«Animaccord, международная медиакомпания и студия, запускает самый популярный российский мультсериал в мире «Маша и Медведь», попавший в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года, на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue. Премьера состоится 20 сентября 2019 года в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии», – говорится в сообщении.

Программа «Маша и Медведь на большом экране» будет включать последние эпизоды 3-го сезона мультфильма. Animaccord - международная медиакомпания и студия. В 2019 году компания была включена в рейтинг Top-150 мировых лицензиаров международного лицензионного издания License Global.
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