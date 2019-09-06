Историк кино Николай Изволов рассказал о «Годовщине революции» Дзиги Вертова

В российский прокат 12 сентября выходит фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции», который 100 лет считался утраченным. В 2018 году его восстановил историк кино Николай Изволов. Он дал интервью программе «Проект 123/19» телеканала «Продвижение» и предоставил для эксклюзивного показа кадры из «Годовщины революции».
«Дзига Вертов – одна из самых известных фигур мирового кино, бескорыстный рыцарь документального кино. Но при всей его активной деятельности было несколько фильмов, которые считались утерянными. Один из них – «Годовщина революции». Фильм был сделан к 7 ноября 1918 года и охватывает период от Февральской революции 1917 года до октября 1918 года. До 1918 года 22-летний Дзига Вертов работал в кино всего примерно 4 месяца, занимался работой делопроизводителя, редактировал журнал «Кинонеделя». И в тот момент, когда понадобилось изготовить огромный пропагандистский фильм к первой годовщине Октябрьской революции, выбор пал именно на него. Почему? Потому что в Москве к тому времени практически не осталось режиссеров», – рассказал Изволов.
Он отметил, что фильм «монтировали одновременно 30 девушек-монтажниц, как потом вспоминал Вертов. И он, как гроссмейстер шахматной игры, ходил между монтажными столами и раздавал им куски пленки, пытаясь еще и запомнить последовательность кадров, которые он раздавал… В общем, здесь все было как-то безумно, огромно, неожиданно и ново».
Затем «Годовщина революции» «путешествовала с кинопоездами по России в то время, когда шла гражданская война».
«Фильм увидело очень много зрителей не только в Москве и Петрограде, но и в других городах и деревнях. Но по завершении гражданской войны он утратил свою актуальность, поступил на склад кинокомитета, откуда уже попал в архив кинофотодокументов. Дело в том, что в этом фильме очень большая часть была уделена деятельности Льва Троцкого. В фильме очень много, может, минут 30-40, на экране присутствует Троцкий. В тот момент, в 1927 году, когда он стал фигурой нон грата и был выслан из страны, конечно, никто не осмелился бы показать фильм, где находится враг товарища Сталина и вообще советского народа. Поэтому фильм не показывали, поэтому о нем никто не писал, потому что это было опасно, его никто не вспоминал в мемуарах, потому что это было опасно, его никто не пытался заново создать», – рассказал Изволов.
В 1967 году к 50-летию советской власти была предпринята попытка восстановить фильм. Историку кино Виктору Семеновичу Листову удалось найти 20 минут фильма, но юбилей прошел, и работу пришлось свернуть. И вот прошло еще 50 лет.
«Летом 2017 года моя коллега из НИИ киноискусства Светлана Ишевская, занимавшаяся темой 1917 года и связями Дзиги Вертова и Владимира Маяковского, работала в Российском государственном архиве литературы и искусства в фонде Маяковского (а в этом фонде, наверное, отработали все филологи нашей страны), и вдруг она обнаружила там внесенный в каталог и всем доступный список надписей из фильма «Годовщина революции». Но филологи на него не обращали внимание, потому что не являлись историками кино, а историки кино никогда не искали фильмы в архиве Маяковского. Это была редкостная удача. Светлана Ишевская нашла огромную уличную афишу, где были перечислены все надписи из этого фильма. Когда я увидел эти надписи, я понял, что многие из них мне знакомы. Они мне уже попадались. Идея была в том, чтобы пойти в архив и, ориентируясь на эти надписи, найти все фрагменты фильма. Так я и сделал. И, о чудо, все фрагменты склеились в один фильм! Конечно, там есть небольшие пропуски, но фильм собран на 98%», – отметил историк.
Полную версию интервью с Николаем Изволовым можно будет посмотреть в программе «Проект 123/19» на телеканале «Продвижение» 15 сентября.
Московская премьера фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» состоялась 6 сентября в киноцентре «Октябрь». Показ прошел под живую музыку в исполнении известного тапера Филиппа Чельцова. С 12 сентября посмотреть восстановленную документальную ленту классика мирового кинематографа на большом экране смогут жители других российских городов. Показы пройдут во всех кинотеатрах сети КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре.
«Проект 123/19» приурочен к XXX Открытому фестивалю документального кино «Россия». Фестиваль «Россия» и телеканал «Продвижение» 14 сентября запускают ретроспективу лучших фильмов участников конкурса, отмеченных в разные годы специальными наградами жюри, получивших призы зрительских симпатий, гран-при фестиваля. Предварять телепоказы будет специальный цикл передач о кинодокументалистике. «Проект 123/19» – серия интервью с известными киноведами, режиссерами, критиками. Среди экспертов «Проекта 123/19» культуролог, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Андрей Шемякин, историк кино, доцент кафедры киноведения ВГИКа Николай Изволов, куратор факультета «Современное кино и дистрибуция» Московской школы кино, киновед Всеволод Коршунов.