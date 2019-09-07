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Юэн Макгрегор перевоплотится в дизайнера Роя Халстона

7 сентября
2019 год

Новости кино >>
7 сентября 2019
Знаменитый шоураннер Райан Мёрфи поделился своими планами с изданием Time.


Среди его будущих проектов затесался мини-сериал для Netflix с Юэном Макгрегором в главной роли. Актёру предстоит сыграть американского дизайнера Роя Халстона, прославившегося в 70-е годы двадцатого столетия.

Кроме того, Мёрфи разрабатывает несколько документальных сериалов, включая биографию Энди Уорхола, адаптации бродвейских мюзиклов, приквел шедевра «Пролетая над гнездом кукушки» с Сарой Полсон, проект о Марлен Дитрих с участием Джессики Лэнг и многое другое.
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