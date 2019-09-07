Юэн Макгрегор перевоплотится в дизайнера Роя Халстона

Знаменитый шоураннер Райан Мёрфи
поделился своими планами с изданием Time
.
Среди его будущих проектов затесался мини-сериал для Netflix с Юэном Макгрегором
в главной роли. Актёру предстоит сыграть американского дизайнера Роя Халстона
, прославившегося в 70-е годы двадцатого столетия.
Кроме того, Мёрфи разрабатывает несколько документальных сериалов, включая биографию Энди Уорхола
, адаптации бродвейских мюзиклов, приквел шедевра «Пролетая над гнездом кукушки
» с Сарой Полсон
, проект о Марлен Дитрих
с участием Джессики Лэнг
и многое другое.