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Олега Сенцова освободили

7 сентября
2019 год

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7 сентября 2019
Украинский режиссёр Олег Сенцов вернулся на родину.

Согласно ТАСС, в Киев прилетел самолёт с арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла с Украиной на россиян по формуле «35 на 35». Среди 35 пассажиров присутствовал и Олег Сенцов, с 2015 года отбывавший наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Торжественную встречу самолёта в аэропорту посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Олега Сенцова освободили
фото: glavred.info

25 августа 2015 года Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, режиссёр участвовал в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая 2018-го Сенцов проводил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники режиссёра не раз заявляли о серьёзном ухудшении состояния его здоровья.

Общественность неоднократно обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить Сенцова. В частности, Европейская киноакадемия в августе 2018-го опубликовала обращение, в котором призывала проявить милосердие и освободить украинского политзаключённого.
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Олега Сенцова освободили
Новости кино
Олега Сенцова освободили
Украинский режиссёр прилетел в Киев вместе с другими арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла на россиян.
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