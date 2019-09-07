Олега Сенцова освободили

Украинский режиссёр Олег Сенцов
вернулся на родину.
Согласно ТАСС
, в Киев прилетел самолёт с арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла с Украиной на россиян по формуле «35 на 35». Среди 35 пассажиров присутствовал и Олег Сенцов, с 2015 года отбывавший наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. Торжественную встречу самолёта в аэропорту посетил президент Украины Владимир Зеленский
.
25 августа 2015 года Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, режиссёр участвовал в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая 2018-го Сенцов проводил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам
». Родственники режиссёра не раз заявляли о серьёзном ухудшении состояния его здоровья.
Общественность неоднократно обращалась к президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой освободить Сенцова. В частности, Европейская киноакадемия в августе 2018-го опубликовала обращение, в котором призывала проявить милосердие и освободить украинского политзаключённого.