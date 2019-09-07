«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса

Главная награда 76-го Венецианского кинофестиваля
«Золотой лев» досталась фильму Тодда Филлипса
«Джокер
» с Хоакином Фениксом
. Церемония закрытия смотра прошла сегодня на острове Лидо.
«Серебряным львом» жюри отметило картину Романа Полански
«Я обвиняю
». «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль получил Лука Маринелли
, воплотивший образ Мартина Идена в новой киноадаптации романа Джека Лондона
. Наградой за лучшую женскую роль была отмечена Ариан Аскарид
, сыгравшая в картине Робера Гедигяна
«Молитва во имя Бога
». Приз Марчелло Мастроянни за новый талант достался Тоби Уоллесу
(«Молочные зубы
»).
Лучшим режиссёром был назван Рой Андерссон
, снявший фильм «О бесконечности
». Награда за лучший сценарий досталась Юньфаню за ленту «Дом 7 по Черри Лейн
». Специальный приз жюри получил документальный фильм Франко Мареско
«Мафия уже не та, что раньше
».
Лучшим фильмом программы «Горизонты» объявлена «Атлантида
» украинского режиссёра Валентина Васяновича
. Получив награду, постановщик сообщил всем присутствующим в зале, что Олега Сенцова освободили
.
76-й Венецианский кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября.