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«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса

7 сентября
2019 год

Новости кино >>
7 сентября 2019
Главная награда 76-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» досталась фильму Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом. Церемония закрытия смотра прошла сегодня на острове Лидо.

«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса
фото: twitter.com

«Серебряным львом» жюри отметило картину Романа Полански «Я обвиняю». «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль получил Лука Маринелли, воплотивший образ Мартина Идена в новой киноадаптации романа Джека Лондона. Наградой за лучшую женскую роль была отмечена Ариан Аскарид, сыгравшая в картине Робера Гедигяна «Молитва во имя Бога». Приз Марчелло Мастроянни за новый талант достался Тоби УоллесуМолочные зубы»).

Лучшим режиссёром был назван Рой Андерссон, снявший фильм «О бесконечности». Награда за лучший сценарий досталась Юньфаню за ленту «Дом 7 по Черри Лейн». Специальный приз жюри получил документальный фильм Франко Мареско «Мафия уже не та, что раньше».

Валентин Васянович
фото: twitter.com

Лучшим фильмом программы «Горизонты» объявлена «Атлантида» украинского режиссёра Валентина Васяновича. Получив награду, постановщик сообщил всем присутствующим в зале, что Олега Сенцова освободили.

76-й Венецианский кинофестиваль проходил с 28 августа по 7 сентября.
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«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса фотографии
«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса фотографии
«Золотой лев» Венеции достался «Джокеру» Тодда Филлипса фотографии
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Олега Сенцова освободили
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Олега Сенцова освободили
Украинский режиссёр прилетел в Киев вместе с другими арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла на россиян.
6 комментариев
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