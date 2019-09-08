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Джастин Тимберлэйк попытается восстановить жизнь после тюрьмы

8 сентября
2019 год

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8 сентября 2019
Джастин Тимберлэйк исполнит главную роль в драме «Палмер» (Palmer), которую спродюсирует Чарльз Б. Весслер, работавший над «оскароносной» «Зеленой книгой» Питера Фаррелли, сообщает Deadline.

Джастин Тимберлэйк попытается восстановить жизнь после тюрьмы

Сценарий картины написала Шерил Гуэррьеро. В центре сюжета окажется бывшая звезда американского футбола Эдди Палмер, который возвращается в свой родной городок после тюрьмы и пытается восстановить жизнь. Герою предстоит столкнуться не только с призраками прошлого, но и с талантливым мальчиком, которого бросила своенравная мать.

Режиссером выступит обладатель премии «Оскар», актер и продюсер Фишер Стивенс, поставивший несколько документальных проектов, а также снимавший комедийный боевик «Реальные парни» с Аль Пачино и Кристофером Уокеном. Производство ленты стартует уже осенью.
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