Джастин Тимберлэйк попытается восстановить жизнь после тюрьмы

анонс

Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале по «Властелину колец»

Картина будет основана на реальной истории.

7 сентября

Олега Сенцова освободили

Украинский режиссёр прилетел в Киев вместе с другими арестованными и осуждёнными в РФ украинскими гражданами, которых Россия обменяла на россиян.