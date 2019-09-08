Джастин Тимберлэйк попытается восстановить жизнь после тюрьмы

Джастин Тимберлэйк
исполнит главную роль в драме «Палмер
» (Palmer), которую спродюсирует Чарльз Б. Весслер
, работавший над «оскароносной» «Зеленой книгой
» Питера Фаррелли
, сообщает Deadline
.
Сценарий картины написала Шерил Гуэррьеро
. В центре сюжета окажется бывшая звезда американского футбола Эдди Палмер, который возвращается в свой родной городок после тюрьмы и пытается восстановить жизнь. Герою предстоит столкнуться не только с призраками прошлого, но и с талантливым мальчиком, которого бросила своенравная мать.
Режиссером выступит обладатель премии «Оскар», актер и продюсер Фишер Стивенс
, поставивший несколько документальных проектов, а также снимавший комедийный боевик «Реальные парни
» с Аль Пачино
и Кристофером Уокеном
. Производство ленты стартует уже осенью.