Лили Джеймс проведет «Раскопки» вместе с Кэри Маллиган

Действие картины развивается в преддверии Второй Мировой войны, когда вдова Эдит Претти организовывает археологические раскопки на принадлежащей ей земле, где, как предполагает женщина, есть сокровища. Роль вдовы исполнит Кэри Маллиган. Помогать в раскопках ей будет местный археолог Бэйзил Браун, которого сыграет Рэйф Файнс. Лили Джеймс станет работающей на раскопках студенткой Пегги Престон, которая разочаровывается в мужчинах, но находит друзей в лице Претти и Брауна.
Режиссером картины выступит Саймон Стоун. Съемки запланированы на начало 2020 года