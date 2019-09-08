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Лили Джеймс проведет «Раскопки» вместе с Кэри Маллиган

8 сентября
2019 год

Новости кино >>
8 сентября 2019
Лили Джеймс, известная по фильму «Золушка» и сериалам «Аббатство Даунтон» и «Война и мир», присоединилась к актерскому составу основанной на реальной истории драмы «Раскопки» (Dig) для стриминг-сервиса Netflix, сообщает The Hollywood reporter.

Лили Джеймс проведет «Раскопки» вместе с Кэри Маллиган
фото: "Война и мир"

Действие картины развивается в преддверии Второй Мировой войны, когда вдова Эдит Претти организовывает археологические раскопки на принадлежащей ей земле, где, как предполагает женщина, есть сокровища. Роль вдовы исполнит Кэри Маллиган. Помогать в раскопках ей будет местный археолог Бэйзил Браун, которого сыграет Рэйф Файнс. Лили Джеймс станет работающей на раскопках студенткой Пегги Престон, которая разочаровывается в мужчинах, но находит друзей в лице Претти и Брауна.

Режиссером картины выступит Саймон Стоун. Съемки запланированы на начало 2020 года
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