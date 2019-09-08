Уилл Смит станет «Одаренным»

Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию бестселлера Маркуса Сэйки
«Одаренные
» (Brilliance), сообщает Deadline
.
В книге рассказывается о том, что с начала 1980-х рождаются «сверходаренные» люди. Одни из них умеют по движениям человека разгадывать самые мрачные тайны, другие, используя свои способности, могут безумно разбогатеть, третье превращаются в невидимок. Один из таких «сверходаренных» – федеральный агент Ник Купер, чьи таланты и способности сделали его одним из самых успешных охотников за преступниками. Однако один из правонарушителей тоже обладает сверхспособностями и в планах у него – глобальная катастрофа.
Роль Ника Купера сыграет актер Уилл Смит
. Сценарий для фильма напишет обладатель премии «Оскар» Акива Голдсман
, с которым Смит работал на фильмах «Я – легенда
» и «Хэнкок
».