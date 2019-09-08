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Уилл Смит станет «Одаренным»

8 сентября
2019 год

Новости кино >>
8 сентября 2019
Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию бестселлера Маркуса Сэйки «Одаренные» (Brilliance), сообщает Deadline.

Уилл Смит станет «Одаренным»

В книге рассказывается о том, что с начала 1980-х рождаются «сверходаренные» люди. Одни из них умеют по движениям человека разгадывать самые мрачные тайны, другие, используя свои способности, могут безумно разбогатеть, третье превращаются в невидимок. Один из таких «сверходаренных» – федеральный агент Ник Купер, чьи таланты и способности сделали его одним из самых успешных охотников за преступниками. Однако один из правонарушителей тоже обладает сверхспособностями и в планах у него – глобальная катастрофа.

Роль Ника Купера сыграет актер Уилл Смит. Сценарий для фильма напишет обладатель премии «Оскар» Акива Голдсман, с которым Смит работал на фильмах «Я – легенда» и «Хэнкок».
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