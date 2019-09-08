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Объявлены победители фестиваля «Киношок»

8 сентября
2019 год

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8 сентября 2019
Открытый кинофестиваль «Киношок», который проходил в Анапе с 1 по 8 сентября, подвел итоги работы, сообщают организаторы смотра.

Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм достался узбекской картине «Горячая лепешка» Умида Хамдамова. Картина рассказывает о девочке-подростке Зульфие. Ее мать вынуждена работать в городе, а Зульфия живет в кишлаке с бабушкой. Из-за несправедливости и лжи, что происходит вокруг, её молодое сердце переполняется отчаянием, и она безуспешно пытается бороться со всем этим. Зульфия хочет быть рядом с матерью и ищет возможность вернуть дядю, который уехал на заработки в Россию. Сыгравшая мать девочки Феруза Саидова была названа лучшей актрисой «Киношока», мужская актерская награда досталась Асанали Ашимову за работу в картине «Аруах» (Казахстан). Жюри также отметило призом работу композитора «Горячей лепешки» Таира Кузиева.

Объявлены победители фестиваля «Киношок»
фото: "Горячая лепешка"

Лучшим режиссером была названа Лена Ланских за ленту «Игры до 14+» (Россия), лучшими сценаристами признаны Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон за фильм «Оппозиционер». Награда за операторскую работу имени А. Княжинского досталась Мартину Сечанову, снявшему казахстанскую картину «Шыракшы» (Хранитель). Эту же ленту отметили специальным дипломом «За создание поэтичного образа служителя искусства кино». Еще две специальных диплома жюри достались российским картинам «Вера» и «Шарнохой – Желтый пес».

Победителем конкурса короткометражных фильмов стала российская картина «Холодная комната» Анастасии Клюевой, специальные призы достались лентам «Красиво жить» Ярослава Лебедева (Россия) и «Пляж. Лес. Тамбур» Кирилла Галицкого и Светланы Козловской (Беларусь). В конкурсе неигрового кино лучшим назвали фильм «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» Андрея Осипова, а дипломами отметили «Повесть о настоящем Фиссоне» Светланы Насенковой и «Летсплей» Владимира Головнева.

В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» юные члены жюри фаворитом назвали картину «Водяная» Алексея Барыкина, а в конкурсе телевизионных фильмов «ТВ-Шок» по итогам зрительского голосования победа досталась сериалу «Медное солнце» режиссера Карена Оганесяна.
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АруахВераВодянаяГорячая лепёшкаИгры до 14+Красиво житьЛетсплейМедное солнцеОппозиционерПараджанов. Тарковский. Антипенко. СветотениПляж/Лес/ТамбурПовесть о настоящем ФиссонеХолодная комнатаШарнохой — жёлтый пёсШыракшы (Хранитель)

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