Объявлены победители фестиваля «Киношок»

Открытый кинофестиваль «Киношок», который проходил в Анапе с 1 по 8 сентября, подвел итоги работы, сообщают организаторы смотра.
Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм достался узбекской картине «Горячая лепешка» Умида Хамдамова. Картина рассказывает о девочке-подростке Зульфие. Ее мать вынуждена работать в городе, а Зульфия живет в кишлаке с бабушкой. Из-за несправедливости и лжи, что происходит вокруг, её молодое сердце переполняется отчаянием, и она безуспешно пытается бороться со всем этим. Зульфия хочет быть рядом с матерью и ищет возможность вернуть дядю, который уехал на заработки в Россию. Сыгравшая мать девочки Феруза Саидова была названа лучшей актрисой «Киношока», мужская актерская награда досталась Асанали Ашимову за работу в картине «Аруах» (Казахстан). Жюри также отметило призом работу композитора «Горячей лепешки» Таира Кузиева.